أثار الداعيان السعودي عبد العزيز الريس والكويتي سالم الطويل جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مهاجمتهما حملة "رجال الفجر"، التي انتشرت في عدد من الدول العربية لتشجيع الأطفال والشبان على أداء صلاة الفجر في المساجد.

واعتبر الريس والطويل أن الأسلوب المتبع في الحملة مخالف للسنة النبوية، فيما ذهب الأخير إلى اتهام القائمين على مثل هذه الحملات بالسعي إلى استقطاب الشبان لأغراض حزبية، فضلا عن تحقيق الشهرة والمكاسب المالية.

وقال الريس في تسجيل نشره عبر قنواته الرسمية، إن حسن النية والرغبة في فعل الخير لا يكفيان لصحة العمل، مستشهدا بأثر عن الصحابي عبد الله بن مسعود في إنكاره على جماعة اجتمع أفرادها على ذكر الله بطريقة لم يعهدها عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: "النية الطيبة وإرادة الخير لا تكفي، ومن ذلك ما يسمى بحملة رجال الفجر، بدعوة الناس لصلاة الفجر بطريقة حماسية جماعية"، معتبرا أن ذلك شبيه بدعوة الناس إلى ذكر الله جماعيا، وأنه "خلاف السنة".

وتوقع الريس أن يواجه موقفه اعتراضات ممن وصفهم بـ"أصحاب العواطف"، داعيا المسلمين إلى ترك الطرق المحدثة في الدعوة، ومعتبرا أن كثيرا من البدع دخلت على المسلمين بسبب الحماس والجهل.

اتهامات بأهداف حزبية

وفي تسجيل بثه الخميس، اعتبر الداعية الكويتي سالم الطويل أن الإعلان عن تجمع الأطفال والشبان لأداء صلاة الفجر في مسجد معين وفي موعد محدد "أمر محدث ما أنزل الله به من سلطان".

وقال الطويل إن هذا الأسلوب تتبعه جماعات حزبية بهدف تجميع الشبان وانتقاء من يصلح منهم للانضمام إليها، زاعما أنها تستهدف الأذكياء وأبناء العائلات الثرية وأبناء المسؤولين، وتسعى إلى تربيتهم على السمع والطاعة.

وشبّه الطويل طريقة استقطاب الشبان بعمل الأكاديميات الرياضية التي تنتقي اللاعبين الموهوبين وتعمل على تطويرهم حتى يصلوا إلى مرحلة الاحتراف.

كما حذر من اضطرار بعض الآباء إلى قيادة سياراتهم مسرعين لمسافات بعيدة حتى يدرك أبناؤهم صلاة الفجر في المسجد المحدد، ما قد يعرضهم لحوادث السير.

واتهم الطويل بعض القائمين على هذه الحملات بالسعي إلى تحقيق الشهرة من خلال نشر أعداد الأطفال المشاركين وتصويرهم، قبل استغلال تلك الشهرة في الحصول على الأموال من الإعلانات التجارية.

وقال إن بعض هؤلاء ينتقلون من الدعوة إلى الصلاة إلى الترويج للمطاعم والحلويات والسيارات، متهما إياهم بالتكسب من وراء الدين.

ونفى الطويل أن يكون موقفه نابعا من التقليل من شأن صلاة الفجر أو الدعوة إليها، مشددا على ضرورة إيقاظ الآباء أبناءهم للصلاة، وحثهم على أدائها في المساجد القريبة من منازلهم، دون تنظيم تجمعات على غرار حملة "رجال الفجر".

ودعا الداعية الكويتي الأهالي إلى الانتباه لأبنائهم والحذر مما وصفها بـ"التنظيمات"، زاعما أن وراء هذه التجمعات أهدافا تتجاوز تشجيع الأطفال على العبادة.

ورد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الانتقادات الموجهة إلى الحملة، معربين عن رفضهم اعتبار أساليب التشجيع على أداء صلاة الفجر مخالفة للسنة النبوية.

ولاقت حملة "رجال الفجر" انتشارا واسعا في الجزائر وعدد من الدول العربية، حيث يتجمع الأطفال والشبان في المساجد لأداء صلاة الفجر، وسط تشجيع من الأهالي والقائمين على المبادرات المحلية.

