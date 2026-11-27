خبرني - عثرت عائلة سورية في أوتريخت الهولندية على جثة ابنها داخل "فريزر" قديم ملقى في الشارع، بعد ساعات من رفض والده إدخاله المنزل بناء على نصيحة من جهة مسؤولة عن تقديم الرعاية الاجتماعية.

وأفادت وسائل إعلام هولندية بأن عائلة الشاب محمد عمر البالغ من العمر 19 عاما والذي عُثر عليه ميتا في مجمّد بمدينة أوتريخت، ترجح أن يكون الحادث عرضيا، فيما تشير التقارير إلى أن محمد دخل المجمّد زحفا لينام وربما تجمد فيه أو نفد منه الأكسجين.

ويروي نائل شامي المتحدث باسم العائلة التي تنحدر هي الأخرى من خلفية لاجئة سورية، القصة كما رواها والدا محمد، حيث قال إن محمد وصل إلى هولندا وحيدا كلاجئ من سوريا عام 2021 وبعد تقديمه طلب اللجوء، أصبح تحت إشراف مؤسسة تعنى بمساعدة طالبي اللجوء القاصرين.

ويضيف أن محمد سرعان ما انخرط في صحبة سيئة، وتورط مرارا في حوادث استدعت تدخل الشرطة.

وأشار المتحدث إلى أنه وفي نوفمبر 2024، وصلت بقية العائلة الأب والأم وشقيقان وشقيقتان، إلى هولندا.

وفي ذلك الوقت، كان محمد يعاني من مشاكل مالية ونفسية كبيرة، مما أدى إلى توترات داخل الأسرة.

ويوضح في السياق أنه تم الاستعانة بوكالات الدعم لأن والديه يواجهان صعوبة في إدارة كل شيء، ويعود ذلك جزئيا إلى مشاكل ابنهما النفسية والديون المتراكمة عليه.

وتؤكد بلدية أوتريخت أن العديد من وكالات الدعم مثل فريق الحي، تُشارك في رعاية الأسرة.

ووفق المصدر ذاته، عندما لم يعد العيش في المنزل خيارا متاحا، كان محمد ينام لدى أصدقائه، كما كان يقضي الليل في كثير من الأحيان في الشارع، بالإضافة إلى أنه كان يعاني من مشكلة إدمان المخدرات والكحول.

وتقول صحيفة "Algemeen Dagblad" الهولندية إن محمد مُنح غرفة في أوتريخت بشرط ألا يسمح له والداه بالدخول بعد الآن لمنع تفاقم الوضع وحماية الأطفال الآخرين.

وفي ليلة الأحد، عند الساعة الثانية والنصف فجرا طرق محمد باب منزل والديه في شارع تيمرسترات بمنطقة بيلسويرد، وكان والداه يعيشان هناك منذ عام.

سمع والده ابنه ينادي: "بابا، بابا، أشعر بالبرد"، لكنه لم يجرؤ على فتح الباب له ورفض دخوله والدموع تملأ عينيه، وفق ما نقله المصدر ذاته.

وبعد ذلك، اختفى محمد عن الأنظار ولم تتمكن والدته من الاتصال به هاتفيا، يوم الثلاثاء رأت الأم وابنها الآخر سترة محمد بارزة من المجمد فاتصل أحد الجيران بالشرطة.

وبعد ذلك، اكتشفوا الحقيقة المروعة بأن محمد قد فارق الحياة، ويفترضون أنه إما تجمد حتى الموت أو نفد منه الأوكسجين داخل المجمد المحكم الإغلاق.

هذا، وصرح نائل شامي المتحدث باسم العائلة: "نتفهم أن الشرطة تحقق في جميع الاحتمالات، وهذا أمر بالغ الصعوبة على العائلة.. لقد كانوا عالقين بين نارين لسنوات ما بين ابنهم ومؤسسات الدعم.. والآن بعد وفاته يشعرون بذنب كبير ويرددون باستمرار لقد تركنا ابننا يموت".

وترجح العائلة أن محمد دخل المجمدة ولم يتمكن من الخروج منها، إلا أنها تنتظر نتائج تحقيقات الشرطة لمعرفة ظروف وفاته بعد تشريح الجثة.

من جهتها، أكدت الشرطة الهولندية استمرار التحقيق في القضية، مشيرة إلى أنها لا تزال تضع جميع السيناريوهات المحتملة في الحسبان.