خبرني - توقع تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي تعرض نحو 1.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة لانعدام حاد في الأمن الغذائي حتى نهاية عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن هذه الفئة تمثل نحو ثلثي سكان القطاع، إذ يقعون ضمن المرحلة الثالثة أو أعلى من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهي مستويات تعني أزمة أو حالة أسوأ.

وقال التقرير إن نحو 212 ألف شخص ما زالوا في ظروف الطوارئ، المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة لمنع تفاقم الأزمة، فيما يعيش كثير منهم في مناطق يصعب فيها الوصول إلى المعونة الإنسانية والخدمات.

وحذرت المنظمتان من أن عدم استمرار تدفق المساعدات والإمدادات قد يدفع نسبة السكان الذين يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 90% من سكان غزة بحلول نهاية العام.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن نقص التمويل أجبره على تقليص المساعدات الغذائية في غزة بنحو الثلث، ما تسبب في فقدان نصف مليون شخص إمكانية الحصول على الدعم الحرج، فيما انخفض عدد المستفيدين من 1.6 مليون شخص في سبتمبر إلى 1.1 مليون في أكتوبر.

ورغم أن الأوضاع الغذائية سجلت تحسنا نسبيا بعد توسع المساعدات الإنسانية والنشاط التجاري عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، أكدت الفاو واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي أن هذا التحسن يبقى هشا، وأن استمرار الاستجابة الإنسانية وتدفق الإمدادات شرط أساسي لمنع تراجع الأوضاع مجددا.

كما حذر برنامج الأغذية العالمي من أن برودة الشتاء تزيد الضغوط على الأسر الضعيفة، في وقت لا يزال أكثر من 1.7 مليون شخص نازحين، ويحتاج نحو 1.98 مليون شخص إلى مساعدات في المأوى.