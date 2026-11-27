خبرني - تُخطط شركة صناعة السيارات الألمانية BMW لإطلاق برنامج جديد للتسريح الاختياري للموظفين، وذلك بالتزامن مع عمليات خفض النفقات وتقليص واسع في عدد الوظائف بالشركة.

أفادت بذلك صحيفة "هاندلسبلات" نقلا عن مصادر مطلعّة داخل المجموعة العملاقة.

وقالت الصحيفة: "بعد مكافآت نهاية الخدمة، تأتي مكافآت جديدة: شركة صناعة السيارات البافارية BMW التي تتخذ من ميونخ مقرا لها ستواصل تقليص الوظائف في ألمانيا، لكنها ستغير استراتيجيتها. المجموعة ستُغيّر نهجها في عمليات التسريح؛ حيث سيقوم رب العمل، على وجه الخصوص، بتحديد وطرح عدد من المناصب الوظيفية المحددة التي سيشملها البرنامج. وسيتم التواصل مع الموظفين بشكل مباشر، نظرا لأن الأنظمة الإلكترونية للمجموعة قد تعرضت في المرة السابقة لضغط شديد وتعطلت لعدة ساعات في يوم نشر العروض. أما مبدأ إنهاء الخدمة بالتراضي المتبادل فسيبقى كما هو دون تغيير".

في شهر يوليو، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن شركة BMW تُخطط لتسريح عدة آلاف من الموظفين في ألمانيا الاتحادية بحلول نهاية عام 2027، وذلك في إطار خططها للاستغناء عن 8 آلاف من عامليها في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لأحدث البيانات، فقد تم تحقيق هذا الهدف في ألمانيا قبل الموعد المحدد، وأوقفت المجموعة صرف المكافآت المالية التي كانت تُقدم ضمن برنامج تحفيز الاستقالات الطوعية.

تتخصص مجموعة صناعة السيارات "بايريشه موتورن فيركه" (BMW) في إنتاج سيارات العلامات التجارية "بي إم دبليو" (BMW) و"ميني" (Mini) و"رولز رويس" (Rolls-Royce)، بالإضافة إلى الدراجات النارية والمحركات. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة ميونخ.

تأتي هذه التحركات من جانب "بي إم دبليو" في وقت يواجه فيه الاقتصاد الألماني—الذي يُعد القاطرة الاقتصادية لأوروبا—تحديات هيكلية غير مسبوقة دفعت العديد من كبرى شركاته الصناعية إلى إعادة هيكلة عملياتها وتقليص نفقاتها.