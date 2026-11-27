خبرني - أعلن ريال مدريد تجديد عقد لاعبه المغربي إبراهيم دياز حتى عام 2031، ليستمر ارتباط الطرفين أربعة مواسم إضافية.

وذكر النادي الإسباني في بيان رسمي اليوم الجمعة: "ريال مدريد وإبراهيم دياز اتفقا على تمديد العقد، ليستمر ارتباط اللاعب بالنادي حتى 30 يونيو 2031".

وجاء الاتفاق بتمديد العقد السابق، الذي كان ينتهي في صيف 2027، حتى عام 2031، مع تحسين راتب اللاعب بما يتناسب مع العقد الجديد، وفقا لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية.

وكشف ريال مدريد عن تفاصيل المسيرة الحافلة للاعب المغربي داخل قلعة "سانتياغو برنابيو" منذ انضمامه إلى الفريق عام 2019 وهو في الـ19 من عمره.

وخلال ستة مواسم دافع فيها عن ألوان "الميرينغي"، خاض دياز 173 مباراة، ساهم خلالها في تتويج الفريق بسبعة ألقاب، شملت دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، إلى جانب لقبين في الدوري الإسباني ومثلهما في كأس السوبر الإسباني.

وعلى الصعيد الدولي، أشار النادي الإسباني في بيانه إلى بصمة دياز البارزة رفقة المنتخب المغربي، إذ خاض 36 مباراة دولية أحرز خلالها 15 هدفا، فضلا عن تتويجه بجائزة هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.