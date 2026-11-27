خبرني - وذكرت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان الجمعة، أنها ألقت القبض على رئيس وحدة الأجور والاستحقاقات بأحد البنوك بتهمة الاستيلاء على مبلغ 11 مليون جنيه من حسابات البنك الداخلية.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية وعرضه على جهات التحقيق التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليه.

وأحيل المتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد واسترجاع المبلغ المستولى عليه وغرامة بمثل القيمة والطرد من الوظيفة.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية التزامها الثابت باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه محاولات الاستغلال الوظيفي والاضرار بمصالح الدولة.