خبرني - أعلنت وزارة الصحة المصرية تطورا جديدا في ملف ضحايا حادث الحريق الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة، يتعلق بتحديد هويات الضحايا.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة، إنه تم الانتهاء من تحديد هوية 27 من الضحايا، بالتنسيق مع وزارة العدل ممثلة في مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة، وبالاستناد إلى نتائج تحاليل البصمة الوراثية (DNA)، مشيرة إلى أنه يجري استصدار تصاريح الدفن بالتنسيق مع النيابة العامة.

وأضافت أن أعمال الفحص واستكمال إجراءات تحديد الهوية لا تزال جارية لحالات الوفاة المتبقية بمستشفيي العجوزة التخصصي وبولاق الدكرور، وفقا للضوابط القانونية والفنية، مؤكدة أن الجهات المعنية تعمل بصورة متكاملة مع مراعاة كرامة المتوفين ومشاعر ذويهم.

وفيما يتعلق بالمصابين، قالت الوزارة إن الرعاية الطبية مستمرة وفق التقييم الطبي لكل حالة.

وكان الحادث قد أسفر، بحسب وزارة الصحة، عن وفاة 31 شخصا وإصابة 26 آخرين فيما تفحمت 27 سيارة في الحادث، وقد دفعت الوزارة بـ39 سيارة إسعاف فور وقوعه لنقل المصابين وتقديم الإسعافات العاجلة.

وكانت وثيقة صادرة عن الوزارة قد أشارت في وقت سابق إلى أن هوية جثمان واحد فقط كانت معروفة، وأن بقية الجثامين مجهولة بسبب تفحمها بشكل كامل، وأن النيابة العامة أمرت بأخذ عينات الحمض النووي منها.