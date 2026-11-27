قال رئيس الكنيست الإسرائيلي ماتان كاهانا، إنّ رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يحاول كسب الوقت وقيادة إسرائيل نحو انتخابات جديدة، مع بقائه رئيسا للحكومة الانتقالية، مؤكداً أن هذا الأمر لا يمكن السماح به.

وأضاف كهانا، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن جميع تحركاته منذ إعلان نتائج الانتخابات تتركز على هدف واحد، يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة برئاسة غادي آيزنكوت.

وأوضح أنه اختار التزام الصمت الإعلامي لإتاحة أكبر قدر ممكن من هامش التحرك أمام فرق المفاوضات، مشيرا إلى أن كل ما تلقاه من تربية والمحطات التي مر بها في حياته تدفعه إلى التمسك بمبدأ الوحدة، لكن ليس بأي ثمن.

وأعرب كاهانا عن أمله في أن يدرك نتنياهو أهمية المرحلة الراهنة، مشدداً على أنه لا يرغب بشيء أكثر من تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.

ويأتي موقف كاهانا في ظل مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد تكليفه رسميا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في 8 تشرين الثاني الحالي، عقب حصوله على تأييد 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 عضواً أوصوا بتكليف نتنياهو.

وانتُخب كاهانا، المنتمي إلى حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت، رئيساً للكنيست في 18 تشرين الثاني الحالي، خلفاً لأمير أوحانا، بعد حصوله على 66 صوتا مقابل 52 لمنافسه أوفير كاتس من حزب الليكود.