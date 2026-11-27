خبرني - استدعت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، السفير الإيراني محمد توتونجي، لدى دولة الكويت، وسلّمته مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت، وآخرها الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي استهدف الخميس أحد المواقع الحيوية في البلاد.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي، السفير حمد سليمان المشعان، إدانة دولة الكويت القاطعة لهذه الاعتداءات التي تشكل انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، محمّلاً إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها.

وشدد نائب وزير الخارجية على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.