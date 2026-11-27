خبرني – قال موقع طقس العرب انه تم رصد حدوث تغيير جذري وكبير في حركة الغلاف الجوي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة الدفء واستقرار الحالة الجوية التي مرت بها المملكة.

وبين طقس العرب ان هذا التغيير يتيح الفرصة لوصول الكتل الهوائية الباردة والرطبة إلى بلاد الشام والأردن، ويسمح إن شاء الله بنشوء أحوال جوية غير مستقرة ليل الاثنين/الثلاثاء، ويلي ذلك مراقبة لتشكل أول منخفض جوي مصنف لفصل الشتاء، والذي يبدأ مناخياً مع الأول من ديسمبر 2026، مما يعيد الأجواء الشتوية الباردة والأمطار.

طقس مستقر السبت وفرصة لأمطار رعدية عصر الاحد

وفي التفاصيل، يسود يوم السبت 28/11/2026 إن شاء الله طقس مستقر في عموم مناطق المملكة، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لهذا الوقت من العام بحوالي 5 إلى 7 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئاً مع ظهور كميات من السحب المرتفعة غير الممطرة، وفي ساعات الليل يكون الطقس أقل برودة من الليالي السابقة في جميع المناطق.

ومع يوم الأحد 29/11/2026، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس متقلباً ما بين غائم جزئي وغائم، وتوجد احتمالية لهطول الأمطار في مناطق محدودة وعشوائية تتركز بشكل أساسي في أجزاء من البادية الشرقية، بالإضافة إلى أجزاء من شمال المملكة، وربما تصحب الأمطار بحدوث الرعد، وهنا تجدر الإشارة إلى أن فرص الأمطار مقتصرة على نطاقات جغرافية محدودة، ولا نتحدث عن أمطار واسعة أو عامة.

الاثنين 30/11/2026 آخر أيام الخريف في علم الأرصاد الجوية

وخلال ساعات صباح يوم الاثنين، يكون الطقس بارداً بشكل واضح في عموم المناطق، ثم ترتفع درجات الحرارة في فترتي الظهيرة والعصر ويكون الطقس معتدلاً حينها، وتدريجياً مع دخول ساعات الليل تغطي السماء كميات من السحب ويصبح الطقس بارداً وغائماً مع ارتفاع فرص هطول الأمطار في العديد من المناطق، وقد تصحب الأمطار بحدوث الرعد أحياناً، وربما تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية مما يؤدي إلى جريان الأودية.

الثلاثاء 1/12/2026 أول أيام فصل الشتاء

انخفاض ملموس على الحرارة مع فرصة للأمطار

يصادف يوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2026 أول أيام فصل الشتاء في علم الأرصاد الجوية، وتتأثر المملكة إن شاء الله بكتلة هوائية باردة تعمل على انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة في بداية النهار مع هطول الأمطار خاصة أجزاء من شمال وشرق المملكة وربما تمتد لبعض المناطق الوسطى مع تشكل الضباب فوق الجبال، وخلال بقية النهار يبقى الطقس بارداً لكن تتناقص كميات السحب وتضعف فرص الأمطار مؤقتاً إن شاء الله.

ومع ساعات الليل، أي ليل الثلاثاء/الأربعاء، يكون الطقس بارداً مع توافد السحب على ارتفاعات مختلفة ويحتمل هطول الأمطار في أجزاء محدودة في مقدمة منخفض جوي سيتم تصنيفه لاحقاً، يبدأ بعد منتصف الليل ويزداد يوم الأربعاء، يجلب الأجواء الشتوية الباردة والأمطار للعديد من المناطق إن شاء الله.

والله أعلم.