خبرني - أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الكويتية، ضبط شخصين أحدهما من الأسرة الحاكمة، بحوزتهما كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور على ما يلي: 1.2 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة، و262 حبة من عقار اللاريكا، و100 حبة من عقار الزاناكس، و200 حبة من عقار الترامال، و38 حبة يُشتبه بها بالإضافة إلى 4 موازين حساسة.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات، جهة الاختصاص، لاتخاذ اللازم بحقهما.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها المستمر على تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بمن فيهم أفراد الأسرة الحاكمة، دون تمييز أو استثناء، ترسيخاً لمبادئ العدالة والمساواة، وانطلاقاً من المبدأ الراسخ بأن ”لا أحد فوق القانون“.