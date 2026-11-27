خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، انفجار ناقلة نفط واندلاع حريق فيها إثر اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز، فيما عادت ناقلة أخرى كانت ترافقها أدراجها.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن ناقلتي نفط حاولتا صباح الجمعة عبور مضيق هرمز عبر ما وصفه بـ"مسار غير مصرح به"، مشيرا إلى انفجار إحدى الناقلتين واندلاع النيران فيها نتيجة اصطدامها بلغم بحري، فيما تراجعت الناقلة الأخرى وعادت.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن الخميس اشتعال النيران في ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في المضيق، بعد إعلانه وقوع حوادث مماثلة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وفي تطور آخر، قال الحرس الثوري الإيراني إن مقاتلة أمريكية تراجعت عقب إطلاق الدفاع الجوي الإيراني نيرانا تحذيرية جنوب شرقي جزيرة هنغام.

وذكرت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري أن المقاتلة الأمريكية كانت تنفذ مهمة توفير غطاء جوي للسفن، جنوب شرقي جزيرة هنغام، مقابل السواحل الجنوبية لجزيرة قشم في مضيق هرمز، مضيفة أن المقاتلة غيّرت مسارها بعد اقترابها من الأجواء الإيرانية إثر تعرضها لإطلاق نيران تحذيرية.

كما أعلن قائد بحرية الجيش الإيراني أن القوات الإيرانية استعادت ناقلتي نفط إيرانيتين قال إن "الجيش الأميركي سرقهما"، فيما أكدت بحرية الحرس الثوري انفجار ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري شمال جزيرة هنغام في مضيق هرمز، وعودة الناقلة الأخرى.

وأكد الحرس الثوري أن الالتفاف على لوائح إدارة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز أمر غير مقبول، مشددة على أن المجال الجوي الإيراني "خط أحمر"، وأن تكرار الاعتداءات وانتهاك المجال الجوي من جانب المقاتلات الأميركية سيقابل برد دفاعي حازم.

وفي السياق، قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إن بحرية الجيش سترد على أي تهديد أو اعتداء بحزم وفاعلية، بما يجعل الطرف المعتدي يندم، مشيرا إلى أن الخليج ومضيق هرمز تحولا إلى محور للمواجهة الاستراتيجية.

وأضاف أن القوات المسلحة أفشلت مخططات (..) في البحر بفضل صمودها واقتدارها، مؤكدا أن بحرية الجيش، بالتعاون مع بحرية الحرس الثوري، تؤدي دوراً حاسما في حماية الأمن والمصالح الوطنية الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي بدأت في 28 شباط الماضي، بشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وردت طهران بمهاجمة إسرائيل ودول في المنطقة.

وكانت واشنطن وطهران وقّعتا في 18 حزيران الماضي مذكرة تفاهم، إلا أن تنفيذها تعثر وسط خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ومنذ تموز الماضي، تتجدد المواجهات بين واشنطن وطهران من حين إلى آخر، بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع، في ظل تداعياته الاقتصادية والسياسية على المنطقة والعالم.