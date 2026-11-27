خبرني - حذّر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام من تداول بعض المنشورات التي تحوي على قرارات صادرة عن الأمن العام دون صدورها بشكل رسمي وعبر قنوات النشر المعروفة ومن مصادرها الرسمية ، مؤكداً أنّ ما تم تداوله اليوم من منشورات وبوستات تتضمن قرارات إفراج عن نزلاء بمركز إصلاح وتأهيل الشرطة وقرارات أخرى هو غير صحيح.

وأهاب بالجميع عدم نشر أو إعادة نشر أو تداول أية منشورات مجهولة وغير صادرة عن الجهات الرسمية واعتبارها معلومات غير مؤكدة، والرجوع دوماً إلى المصادر الرسمية والتأكد من أي معلومات قبل نشرها تجنّبا لنشر الإشاعات والمعلومات المغلوطة.

