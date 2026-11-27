خبرني - بحث المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، يزن الخضير، مع مدير المركز الثقافي الصيني في عمّان، تشاو تشيانغ، آفاق المشاركة الصينية في الدورة الحادية والأربعين من المهرجان المقرر إقامتها عام 2027، وسبل تعزيز الحضور الثقافي والفني الصيني ضمن فعالياتها.

وأضاف الخضير ، الجمعة، أن اللقاء يأتي في إطار التحضيرات للدورة المقبلة، وسعي إدارة المهرجان إلى توسيع الشراكات الثقافية الدولية، وتعزيز مكانة مهرجان جرش بوصفه منصة للتلاقي الحضاري والتبادل الثقافي، وجسرا للتواصل بين الشعوب والثقافات، بحسب المملكة.

وأشار إلى أن المشاركة الصينية، بما تحمله من إرث حضاري وثقافي وفني غني، تشكل إضافة نوعية للمشهد الثقافي في المهرجان، وفرصة لتعميق أواصر الصداقة والتعاون الثقافي بين الأردن والصين.

ولفت إلى أن هذه التحضيرات تأتي في ظل العلاقات الأردنية الصينية التي تقترب من الاحتفال بمرور 50 عاما على إقامتها، إذ تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1977، ومن المقرر أن تصادف الذكرى الخمسون لإقامتها عام 2027.

وقال إن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا على مختلف المستويات، حيث زار جلالة الملك عبدالله الثاني جمهورية الصين الشعبية مؤخرا، وأجرى مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدة، منها السياحة والثقافة والتعليم.

وتحدث الخضير عن مشاركته مؤخرا في مهرجان شنغهاي الدولي للفنون الاستعراضية، حيث قدم عرضا عن مهرجان جرش.

وأكد الخضير أن مهرجان جرش يواصل العمل على بناء جسور الثقافة والإبداع بين الأردن والعالم، وتعزيز فرص التبادل الثقافي والفني مع الدول الصديقة.