خبرني - أعلنت وزارة العمل البريطانية الجمعة أنها تعرّضت لحادث إلكتروني أجبرها على إيقاف بعض خدماتها "كإجراء احترازي".

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان، إنّ الإدارة تعمل "بشكل وثيق" مع الأجهزة الحكومية المتخصّصة في التهديدات الإلكترونية، بما في ذلك المركز الوطني للأمن السيبراني، "للتحقيق في الأمر واستعادة الخدمات عبر الإنترنت في أسرع وقت ممكن".

ويأتي هذا الحادث الذي لم يتم تحديد مصدره، في سياق تزايد التهديدات الإلكترونية وانقطاع متكرّر للخدمة على المستوى العالمي في الأسابيع الأخيرة.

وتعرّضت المملكة المتحدة العام الماضي لموجة من الهجمات الإلكترونية استهدفت خصوصا شركة تصنيع السيارات جاغوار لاند روفر، ومتجر التجزئة ماركس إند سبنسر، ومتجر هارودز المتعدّد الأقسام، وسلسلة متاجر التوزيع التعاونية.

وفي آب/أغسطس، تعرّضت 3 مطارات تابعة لمجموعة مطارات مانشستر (MAG) لهجمات إلكترونية أيضا.

وأصدرت الأجهزة الأمنية البريطانية، بما في ذلك أحد الأجهزة التابع للاستخبارات الداخلية (MI5) هذا الأسبوع، تنبيها للشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا والتي تزوّد الجيش الأوكراني بأسلحة ومعدات، بشأن خطر التعرّض لتخريب روسي.

ودعتها إلى تقليل تعرّضها للأنشطة الرقمية، وتحسين اكتشاف أنشطة الاستطلاع العدائية والإبلاغ عنها، وحماية أصولها الحيوية.