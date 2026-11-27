خبرني - يستعد الإسباني مارك ماركيس لإسدال الستار على مسيرته في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، عقب جائزة فالنسيا الكبرى، الجولة الختامية للموسم والمقررة نهاية الأسبوع الحالي، وذلك بعد موسم تاريخي تُوّج خلاله بلقبه العالمي الثامن، معادلا الرقم القياسي في عدد الألقاب.

وقال فريق دوكاتي، في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "بات الأمر رسميا. قرر مارك ماركيس اعتزال منافسات موتو جي بي، وستكون جائزة فالنسيا الكبرى لعام 2026 سباقه الأخير بصفته دراجا محترفا، وكذلك ظهوره الأخير مع فريق دوكاتي لينوفو".

تُوّج ماركيس بلقبه الثامن في الفئة الأولى من بطولة العالم للدراجات النارية، خلال جائزة البرتغال الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، محققا لقبه الثاني تواليا مع فريق دوكاتي الإيطالي.

وكان ماركيس الذي حلّ ثانيا خلف الإيطالي ماركو بيتزيكي في حصة التجارب الحرة التي أُقيمت الجمعة، وجّه رسالته الخاصة عبر مقطع فيديو صُوّر في منطقة الصيانة (البادوك) بحلبة ريكاردو تورمو، وظهر فيه وهو يرفع سلسلة من اللافتات أمام الكاميرا.

وقال ماركيس المقرر أن يعقد مؤتمرا صحافيا مع وسائل الإعلام عند الساعة 12:15 ظهرا بالتوقيت المحلي (11:15 بتوقيت غرينيتش): "شكرا لكل من كان جزءا من هذه الرحلة، وآمل أن تكونوا استمتعتم بها بقدر ما استمتعت أنا بها".

وأضاف: "سيكون هذا سباقي الأخير في بطولة موتو جي بي. لقد صنعنا التاريخ".

وباحرازه اللقب الثامن، عادل ماركيس الرقم القياسي للأسطورة الإيطالية جاكومو أغوستيني الذي أحرز ألقابه الثمانية بين عامي 1966 و1975.

كما تفوق على غريمه التاريخي مواطنه الإيطالي فالنتينو روسي الذي أحرز سبعة ألقاب في الفئة الملكية، وإن كان الأخير لا يزال يتفوق عليه في عدد الانتصارات بالسباقات، برصيد 89 فوزا مقابل 80 لماركيس.

وتكتسب البطولة الأخيرة أهمية استثنائية بالنظر إلى الموسم الصعب الذي عاشه الدراج الإسباني، البالغ 33 عاما والذي طاردته الإصابات وحوادث السقوط، إذ اضطر إلى انتظار السباق الثامن في المجر، في السابع من حزيران/يونيو، لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم.

وكان ماركيس تعرض لثقب في إطاره خلال السباق الافتتاحي في تايلاند في آذار/مارس، قبل أن يسقط في جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة خيريس، ثم تعرض لحادث جديد في جائزة فرنسا الكبرى، أسفر عن كسر في قدمه وحرمه من المشاركة في السباق التالي، جائزة كاتالونيا الكبرى.

- عودة بطولية -

وعند عودته إلى المنافسات في جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة موجيلو، كان يتأخر بفارق هائل بلغ 102 نقطة عن المتصدر ماركو بيتسيكي، وذلك في مطلع حزيران/يونيو، بعد أسابيع قليلة من خضوعه لجراحة في قدمه، فضلا عن عملية جراحية سابقة في كتفه المصابة.

لكن ما إن استعاد إيقاعه حتى انطلق بقوة نحو سلسلة من الانتصارات، وأنهى الموسم برصيد سبعة انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى وعشرة انتصارات في سباقات السرعة (سبرينت).

ودخل ماركيس التاريخ كأصغر بطل للعالم في فئة "موتو جي بي"، بعدما توّج باللقب وهو في سن 20 عاما و266 يوما، خلال موسمه الأول عام 2013، قبل أن يواصل هيمنته على البطولة ويحصد اللقب في خمسة من المواسم الستة التالية.

وبدا حينها أن الدراج الإسباني يتجه لفرض سيطرته على عالم الدراجات النارية لسنوات طويلة، لكن حادثا مروعا تعرّض له مع بداية موسم 2020، وأسفر عن كسر في ذراعه، شكّل نقطة تحول في مسيرته، وألقى بظلاله على محاولاته للعودة إلى قمة المنافسة لعدة سنوات.

ولم يتمكن ماركيس من تحقيق أي انتصار جديد حتى جائزة أراغون الكبرى عام 2024، قبل أن تكافئه نتائجه اللافتة واحتلاله المركز الثالث في ترتيب بطولة العالم للدراجين بترقيته من فريق غريسيني، أحد الفرق التابعة (ساتلايت)، إلى الفريق الرسمي لدوكاتي.

ومنذ انتقاله إلى الفريق الإيطالي، واصل ماركيس تألقه وتصاعد مستواه، ليحرز لقبين عالميين متتاليين، مؤكدا مكانته كأحد أبرز الأسماء التي طبعت تاريخ رياضة الدراجات النارية.