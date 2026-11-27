خبرني - أفادت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر بأن قراصنة اخترقوا منصة "كلاود وان" الرئيسية للحوسبة السحابية التابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر إن قراصنة إلكترونيين تمكنوا من اختراق منصة الحوسبة السحابية الرئيسية التابعة للقوات الجوية الأمريكية، في تطور قد يعرض للخطر مساحة واسعة من البيانات التكتيكية والشخصية واللوجستية الحساسة.

ووفق الوكالة فإن عملية الاختراق في شركة "كلاود وان" تم اكتشافها خلال الشهر الماضي أو نحو ذلك أثناء العمل على ترقية النظام، مشيرة إلى أن الاكتشاف أدى إلى حدوث اضطراب في جميع أنحاء المنصة.

وفي بيان لوكالة "رويترز"، قالت القوات الجوية إنها "لا تعلق على الوضع الأمني ​​أو نقاط الضعف أو الحالة التشغيلية لشبكات وأنظمة محددة".

وأضافت "نحن نتخذ باستمرار تدابير حكيمة لحماية معلومات وأنظمة وقدرات وزارة القوات الجوية".

وأُطلق مشروع "كلاود وان" في 2017، وكان الهدف منه أن يكون بمثابة متجر شامل لاحتياجات تكنولوجيا المعلومات للقوات الجوية، حيث يجمع موارد أربعة مشغلين - مايكروسوفت، وأمازون، وأوراكل، وألفابت - لتشغيل عشرات التطبيقات بما في ذلك تلك التي تدير بيانات الأفراد والرواتب أو الخدمات اللوجستية والصيانة.

ومن بينها نظام القيادة والسيطرة السحابي التابع للقوات الجوية، والذي يجمع بيانات الرادار للدفاع الجوي وغيرها من مصادر البيانات من جميع أنحاء أمريكا الشمالية، ونظام الذخائر القتالية المتكاملة للمسرح، والذي يتتبع القنابل والصواريخ في أكثر من 200 موقع تابع للقوات الجوية الأمريكية حول العالم.