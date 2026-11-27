خبرني - حذرت صحيفة "فايننشال تايمز" من أن التوسع المتسارع في بناء مراكز معالجة البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة يفاقم نقص الموارد والقدرات في قطاعي الدفاع والفضاء.

ونقلت الصحيفة عن إريك فانينغ، الرئيس التنفيذي لرابطة صناعات الفضاء الأمريكية، قوله إن البناء الضخم لمراكز البيانات يستنزف "حرفيا" جميع الموارد، بما في ذلك القوى العاملة والأراضي وموارد الطاقة، ما يدفع إلى ارتفاع تكلفة المكونات ويشكل مشكلة خطيرة لصناعة الفضاء من حيث القدرة على المنافسة.

وأضاف فانينغ أن شركات التكنولوجيا تمتلك موارد مالية غير محدودة، وهو ما يفاقم وضع القطاع الذي يعاني أصلا من ضغوط متزايدة بسبب نمو حجم النقل الجوي وارتفاع الإنفاق العسكري.

وأوضح أن قطاع الفضاء والدفاع الأمريكي، رغم اقتراب إيراداته من تريليون دولار في عام 2025، يواجه قدرة شرائية محدودة بسبب انخفاض أحجام الإنتاج.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة في قطاع الدفاع تتفاقم بسبب نقص الكوادر المؤهلة وارتفاع الأسعار، وقد اشتدت حدتها في أعقاب أزمة ما بعد جائحة كورونا والطلب المتفجر من جانب أكبر مزودي الخدمات السحابية.

ولفتت إلى أن كبرى شركات الدفاع الأمريكية تكافح لتلبية مطالب البنتاغون بزيادة إنتاج الذخيرة في ظل الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، بينما تراكمت لدى شركة بوينغ لصناعة الطائرات قائمة انتظار قياسية تضم أكثر من 6300 طائرة مدنية.

وفي أكتوبر الماضي، اعترف الرئيس التنفيذي لبوينغ، كيلي أورتبرغ، بأن خطة التعافي الطموحة للشركة تتأخر عن الجدول الزمني بعام واحد على الأقل، عازيا ذلك إلى ارتفاع التكاليف ومشاكل إنتاج الأجنحة والاضطرابات المتعددة في سلاسل التوريد.