خبرني - أعلن قائد سلاح البحرية الإيرانية شهرام إيراني أن قواته استعادت ناقلتَي نفط إيرانيتين قال إن الجيش الأمريكي استولى عليهما، بحسب وكالة تسنيم.

وقال إيراني، في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم للأنباء: "استولى الجيش الأمريكي على ناقلتَي نفط إيرانيتين، لكن قواتنا صعدت إلى السفينتين بينما كان طاقماهما نائمين وتمكنت من استعادتهما".

وأضاف إيراني أن الجيش الأمريكي كان يتلقى مدفوعات من مالكي السفن مقابل تأمين مرورها عبر مضيق هرمز.

ولم يتضح متى جرى الاستيلاء المزعوم على الناقلتين أو استعادتهما، ولم يعلق الجيش الأمريكي على الاتهامات.