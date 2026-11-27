خبرني - لقي مواطنان إيطاليان حتفهما في هجوم بطائرات مسيّرة استهدف منشأة في الكويت، حمّلت كلٌّ من الكويت وإيطاليا إيرانَ المسؤوليةَ عنه، وهو ما نفته القوات المسلحة الإيرانية.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية أن الضحيتين كانا فنيين يعملان لدى شركة "راينميتال" الألمانية لتصنيع الأسلحة.

ونفت إيران مسؤوليتها عن الهجوم، إذ وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الحادث بأنه "مثير للريبة"، مؤكداً أن طهران ستتعاون مع الكويت وروما "لتحديد سببه".

وقال عراقجي، يوم الخميس، إنه قدّم تعازيه في الوفيات خلال اتصالات أجراها مع نظيريه؛ الإيطالي أنطونيو تاياني، والكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، مشيراً إلى أن الحادث يبدو وكأنه "سيناريو مُعدّ مسبقاً للحرب"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونعت شركة راينميتال الألمانية للصناعات الدفاعية اثنين من موظفيها قتلا في الكويت جراء هجوم بطائرة مسيّرة الخميس.

وقالت الشركة في بيانها إن الاثنين "لقيا حتفهما أثناء أداء مهامهما المهنية، حيث كانا يقدمان دعما فنيا لأنظمة الدفاع الجوي".

وفي وقت سابق، أكد ​المتحدث باسم القوات ‌المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، ​عدم تنفيذ جيش ​الجمهورية الإسلامية أي عمليات هجومية أو ​عسكرية في المنطقة، وعزا الهجوم إلى عمليات "ملفقة" نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة، دون تقديم أدلة على ذلك.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة أربعة أفراد - وهم إيطاليان وكويتي وآخر باكستاني - جرّاء تساقط شظايا، بعد رصد واعتراض عدد من الطائرات المسيّرة القادمة من إيران.

وذكر الجيش الكويتي أن الهجوم الأخير استهدف "موقعاً حيوياً في البلاد" ووصفه بأنه "عدوان إيراني شنيع"، مؤكداً في الوقت ذاته مقتل مواطنَين إيطاليَين.

جاء هذا التطور بعد نحو أسبوع من إعلان الكويت تصديها لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية استهدفت ليلاً قاعدة جوية تتمركز فيها قوات أمريكية؛ وهي أول هجمات من نوعها تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين.

"علينا تكثيف الضغط على إيران"

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الإيطالية بياناً جاء فيه: "وقع انفجار ناجم عن هجوم بطائرة مسيّرة في موقع كان يعمل فيه فنيان إيطاليان من شركة 'راينميتال إيطاليا'".

وصرّح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أمام مجلس الشيوخ قائلاً: "في حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، استهدفت عدة طائرات مسيّرة - إيرانية الصنع - منشآت عسكرية كويتية، من بينها محطة رصد تابعة لنظام دفاع جوي، حيث كان يعمل فنيان إيطاليان من شركة راينميتال".

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، فقد كان المواطنان الإيطاليان يعملان في محطة رصد تابعة للدفاع الجوي، حيث كانا يقومان بأعمال صيانة لأنظمة تستخدمها القوات المسلحة الكويتية.

وقد كشفت وسائل إعلام إيطالية عن هوية الشخصين؛ إذ أفادت التقارير بأن أحدهما يبلغ من العمر 36 عاماً، والآخر 65 عاماً وكان على وشك التقاعد.

وكتبت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، على منصة إكس: "أعرب، باسمي وباسم الحكومة، عن خالص تعاطفي وأحرّ تعازيَّ لعائلات الضحايا".

وأضافت: "قلبي مع جميع المتضررين من هذا الهجوم ومع عائلاتهم".

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على وسائل التواصل الاجتماعي: "علينا تكثيف الضغط على إيران لإنهاء هذه الهجمات غير المقبولة ضد جيرانها وشركائنا في الخليج. إن أحداث اليوم هي بمثابة تذكير آخر بأن الأمن في الخليج هو مسألة أمنية بالنسبة لنا جميعاً".

وقد أثارت عمليات تبادل إطلاق النار الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تعثر المفاوضات، مخاوف من تصعيد كبير في الصراع.

وكان النزاع قد اندلع عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في أواخر فبراير/شباط، لتردّ طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت إسرائيل ودولاً خليجية تستضيف قواعد وأفراداً عسكريين أمريكيين.

كما نفذت جماعات مدعومة من إيران في المنطقة هجمات ضد حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج.