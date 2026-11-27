خبرني - تشير بيانات الرصد الوبائي في الأردن إلى أن المؤشرات المسجلة في الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين لا تعكس ارتفاعا في إصابات الإنفلونزا مقارنة بالأسبوع السابق، بل تظهر انخفاضا في نسبة الفحوصات الإيجابية، وذلك مع دخول موسم الشتاء وتزايد الحديث عن الإصابات بالإنفلونزا الموسمية، وتداول تجارب الإصابة بالإنفلونزا وما تسببه من ارتفاع في درجات الحرارة وآلام في العضلات وإرهاق شديد وسعال.

وقال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، إن بيانات رصد الفيروسات التنفسية في الأردن خلال الأسبوع الوبائي 45 أظهرت انخفاضا في نسبة إيجابية فحوصات الإنفلونزا مقارنة بالأسبوع 44 من العام نفسه، علما أن السنة وفقا للقياسات الوبائية يتم تقسيمها إلى 52 أسبوعا، وفقا لبترا.

وبين البلبيسي أنه تم تسجيل حالتين إيجابيتين للإنفلونزا من أصل 67 عينة جرى فحصها خلال الأسبوع 45، بنسبة بلغت نحو 3%، مقارنة بنسبة إيجابية وصلت إلى 7% خلال الأسبوع 44.

وأشار إلى أن جميع حالات الإنفلونزا التي جرى اكتشافها كانت من النوع A، وتحديدا السلالة H1N1.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا (كوفيد-19)، أوضح البلبيسي أنه تم تسجيل حالة واحدة أسبوعيا في الأسبوعين 44 و45، لافتا إلى أن هذه الأعداد تقل عن المعدلات المسجلة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

أما بالنسبة للفيروس المخلوي التنفسي، فأشار إلى عدم تسجيل أي حالة خلال الأسابيع العشرة الماضية، موضحا أن البيانات الوبائية المتوفرة لدى المركز تشير إلى أن نشاط هذا الفيروس يبدأ عادة بالارتفاع خلال الأسبوع 52 أو الأسبوع الأول من العام الجديد، ويستمر تدريجيا حتى يبلغ ذروته خلال الأسبوعين السابع والثامن، قبل أن يبدأ بالانخفاض وصولا إلى مستويات شبه معدومة بحلول الأسبوع الخامس عشر.

وتعكس هذه المؤشرات أهمية استمرار الرصد الوبائي للفيروسات التنفسية، وعدم الاكتفاء بالانطباعات العامة أو تجارب الإصابات الفردية عند تقييم مستوى انتشار العدوى.

وحول المدة التي يحتاجها المصاب للتعافي، أوضح البلبيسي أن فترة التعافي تختلف من شخص إلى آخر، وترتبط بدرجة كبيرة بالحالة الصحية العامة وكفاءة الجهاز المناعي.

وأشار إلى أن المناعة تتأثر بعدد من العوامل، من بينها طبيعة النظام الغذائي، وممارسة النشاط البدني والرياضة، والحصول على قسط كاف من النوم، وهي عوامل تسهم في دعم صحة الجسم وقدرته على مواجهة العدوى.

وبين أن فترة التعافي المعتادة من الإنفلونزا تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، مؤكدا أن استمرار الأعراض لفترة أطول يستدعي الانتباه والتقييم الطبي بحسب الحالة.

وأكد البلبيسي أن الإصابة بالإنفلونزا لا تمنح بالضرورة حماية كاملة من الإصابة مرة أخرى خلال الموسم نفسه، إذ يمكن للشخص أن يصاب بنوع أو سلالة أخرى من فيروسات الإنفلونزا.

وأوضح أن فيروسات الإنفلونزا تتميز بتعدد أنواعها وسلالاتها، واختلاف البروتينات الموجودة على سطحها، ومن أبرزها بروتين الهيماغلوتينين (Hemagglutinin) الذي يرمز إليه بالحرف H، وبروتين النيورامينيداز (Neuraminidase) الذي يرمز إليه بالحرف N.

ولفت إلى أن هذا التنوع يفسر إمكانية إصابة الشخص بسلالة مختلفة بعد تعافيه من إصابة سابقة، كما يفسر احتواء مطاعيم الإنفلونزا على أكثر من مكون لمواجهة السلالات المتوقع انتشارها، إذ يضم المطعوم الرباعي عادة مكونين من الإنفلونزا A ومكونين من الإنفلونزا B.

وحذر استشاري الأمراض الصدرية، الدكتور محمد حسن الطراونة، من خطورة فيروس الإنفلونزا، مؤكدا أنه ليس مجرد زكام شديد، بل مرض فيروسي يصيب الجهاز التنفسي وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها الالتهاب الرئوي والفشل التنفسي، خصوصا لدى كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة وضعف المناعة.

وأوضح الطراونة أن فيروسي الإنفلونزا من النمطين (A وB) يتسببان في الأوبئة الموسمية التي تنتشر في فصل الشتاء، مشيرا إلى أن فيروس الإنفلونزا، ولا سيما النمط (A)، يمتلك قدرة كبيرة على التحور والتغير الجيني، ما يجعله أحد أبرز الفيروسات المرشحة للتسبب في وباء عالمي جديد، في ظل إمكانية انتقال بعض سلالاته بين الطيور والحيوانات والبشر.

وبين أن الإنفلونزا تنتقل عبر الرذاذ التنفسي، وتزداد معدلات انتشارها في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، في الفترة الممتدة من تشرين الأول وحتى آذار، وتشمل أعراضها الحمى والسعال وألم الحلق وسيلان الأنف والصداع وآلام العضلات والإرهاق العام.

وحذر من المضاعفات التي قد تنتج عن الإصابة، لافتا إلى العبء الصحي العالمي الذي تسببه الإنفلونزا وما ينجم عنها من أضرار، مؤكدا أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا، ولا سيما للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، موضحا أن اللقاح يسهم في تقليل احتمالات الإصابة وشدة المرض، داعيا إلى تعزيز برامج التطعيم والرصد الوبائي، وعدم الاستهانة بالعدوى أو اعتبارها مجرد نزلة برد عادية.