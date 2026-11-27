خبرني - كشف سكرتير عام محافظة الجيزة في مصر محمد مرعي، حقيقة الصورة المتداولة للدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وظهر محافظ الجيزة خلال الصورة جالسا مبتسمًا داخل أحد المستشفيات التي استقبلت ضحايا حادث حريق ناقلة المواد البترولية بمنطقة الوراق.

وقال مرعي، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن الصورة مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليست حقيقية، مشيرًا إلى وجود اختلافات واضحة في تفاصيلها، من بينها شكل النظارة والملابس التي ظهر بها المحافظ.

وأضاف أن الأنصاري تحرك فور وقوع الحادث، ورافق وزير الصحة في متابعة تداعياته، وانتقل إلى موقع الحريق ووجّه أجهزة المحافظة بسرعة التعامل مع الموقف، مؤكدًا تأثره بالحادث وسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية.

وفي سياق متصل، وجّه محافظ الجيزة الأحياء والجهات المعنية بسرعة الانتهاء من رفع آثار الحريق الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة شارع 10 في نطاق الوراق، وإعادة تأهيل موقع الحادث وإصلاح الأجزاء المتضررة من الطريق.

وشملت التوجيهات الدفع بالمعدات وفرق العمل اللازمة لترميم الأجزاء المتضررة واستبدال الحواجز الخرسانية التي تأثرت جراء الحادث، بما يضمن إعادة تهيئة الطريق أمام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية.