خبرني - تحاول وزارة الحرب الأمريكية التوصل إلى اتفاق مع شركتي السيارات الأمريكيتين "جنرال موتورز" و"فورد" بشأن إنتاج طائرات بدون طيار في مصانعهما.

أفادت بذلك صحيفة "وول ستريت جورنال" (WSJ)، نقلا عن مصادر مطلعة.

ووفقا للتقارير، تسعى وزارة الحرب الأمريكية إلى الاستفادة من خطوط الإنتاج لدى كبرى شركات صناعة السيارات المحلية لإنتاج الطائرات المسيّرة. ويشمل ذلك الطائرات المسيّرة الهجومية والاستطلاعية على حد سواء.

ويُفترض أن ينص الاتفاق المحتمل على قيام شركتي "جنرال موتورز" و"فورد" بتوريد مكونات للطائرات المسيّرة. وقد يُكلَّف فريق "جنرال موتورز" بتطوير محركات تُستخدم في المسيّرات التي سيجري إنتاجها.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "جنرال موتورز" هي الأكثر اهتماما بهذا المشروع، إذ تدرس إمكانية إنتاج محركات للطائرات المسيّرة. وكانت الشركة قد أبرمت في وقت سابق اتفاقا مع شركة "لوكهيد مارتن" لتوريد مكونات هياكل لصواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات، كما تجري مفاوضات مع شركتي "آر تي إكس" و"L3Harris".

أما شركة "فورد"، فقد أكدت من جانبها وجود اتصالات مع البنتاغون، لكنها أوضحت أن هذه الاتصالات تتعلق بالمركبات العسكرية وتقنيات الأقمار الصناعية، وليس بإنتاج الطائرات المسيّرة.

ويقدّر البنتاغون حجم السوق السنوية للطائرات المسيّرة العسكرية بما يتراوح بين 20 و30 مليار دولار، وهو مستعد لمنح شركات السيارات حصة كبيرة من هذه العقود.

ومع ذلك، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المفاوضات لا تزال بعيدة عن الاكتمال، إذ لم توقع الأطراف حتى الآن أي اتفاقات فعلية. وعلاوة على ذلك، أفادت مصادر الصحيفة بأن شركات السيارات لا تبدي اهتماما كبيرا بعرض البنتاغون، إذ ترى شركتا "جنرال موتورز" و"فورد" أن هذه المبادرة قد تؤثر سلبا في سمعتهما. كما تعتبر شركات السيارات أن إنتاج الطائرات المسيّرة يقع خارج نطاق تخصصها.