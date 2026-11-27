خبرني - تمكن علماء الفلك من رصد أقدم كوازار معروف حتى الآن (جسم فضائي فائق السطوع)، متجاوزا الرقم القياسي السابق بنحو 40 مليون سنة.

ورُصد هذا الجسم في مرحلة مبكرة جدا من عمر الكون، بعد نحو 630 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم، وهو اكتشاف قد يساعد العلماء على فهم كيفية نشأة الثقوب السوداء وتطورها في بدايات الكون.

ما الذي يجعل هذا الاكتشاف مهما

قال جوليان وولف، الباحث في معهد ماكس بلانك لعلم الفلك والمشارك في الدراسة، إن العثور على كوازارات في مسافات أبعد فأبعد عند حافة الكون المرئي يساعد العلماء على فهم كيفية نمو الثقوب السوداء في مراكزها.

وأوضح أن كلما اقتربت هذه الأجسام من لحظة الانفجار العظيم، كان لا بد أن تكون ثقوبها السوداء قد نمت بسرعة أكبر، أو كانت أكثر كتلة عند ولادتها، أو الأمرين معا.

ما هو الكوازار

الكوازار هو نواة شديدة السطوع في مركز بعض المجرات، وتعرف هذه المنطقة باسم النواة المجرية النشطة. ويتكون عندما يبدأ ثقب أسود فائق الكتلة في ابتلاع المادة المحيطة به بكميات كبيرة. ومع تراكم المادة حوله، ترتفع حرارتها وتتوهج بشدة قبل أن تسقط في الثقب الأسود.

وتمتاز الكوازارات بسطوع هائل قد يفوق مجموع ضوء جميع نجوم المجرة.

نافذة إلى الماضي السحيق

بما أن الضوء يحتاج إلى وقت كي يصل إلينا، فإن رصد الأجرام السماوية البعيدة للغاية يعادل النظر إلى الماضي. فكلما ابتعدت المجرة أكثر، رأيناها كما كانت في زمن أقدم. وتتغير طبيعة ضوء الأجرام البعيدة مع تمدد الكون، فتميل إلى الاحمرار في ظاهرة تعرف باسم الانزياح نحو الأحمر.

وباستخدام بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، والمسح الواسع لEuclid التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، حدد العلماء كوازارا بانزياح نحو الأحمر يبلغ 8.13، وهي قيمة تشير إلى أن ضوءه استغرق رحلة كونية طويلة جدا، ليصل إلينا من مرحلة مبكرة للغاية من عمر الكون، ما يجعله أول كوازار يُرصد بهذه القيمة التي تتجاوز 8.

ويعد هذا الكوازار الأقدم الذي رُصد حتى الآن، إذ يعود عمره إلى نحو 13.1 مليار سنة، في حين يقدر عمر الكون بنحو 13.8 مليار سنة.

اسم مستوحى من حصن أثري

أطلق العلماء على الكوازار اسم Dún Aonghasa، وهو اسم حصن صخري قديم يقع على حافة جزيرة إينيش مور في إيرلندا. ويعكس الاسم موقعه عند الحافة القصوى لآفاق الرصد الحالية للكون.

نمو أبطأ مما كان متوقعا

يرى العلماء أن Dún Aonghasa قد يكون ينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا قياسا بحجمه. وهذا يشير إلى أن الثقب الأسود فائق الكتلة في مركزه ربما مر بمرحلة نمو سريعة جدا في وقت مبكر، تلتها فترة نمو أبطأ في مراحل لاحقة.

وقد يفرض هذا الاكتشاف قيودا جديدة على النماذج العلمية التي تفسر نمو الثقوب السوداء، خاصة أن بعض الاكتشافات السابقة لتلسكوب جيمس ويب أظهرت وجود ثقوب سوداء هائلة يبدو أنها كبرت أسرع مما تسمح به المراحل المبكرة من عمر الكون.

آفاق بحثية جديدة

يرى العلماء أن الرصدات المقبلة من Euclid وجيمس ويب قد تساعد في اختبار هذه الفرضية، ومعرفة ما إذا كانت تنطبق أيضا على كوازارات قديمة أخرى.