خبرني - واصل عدد حالات الولادة في مستشفيات وزارة الصحة تراجعه للعام الرابع على التوالي، ليسجل عام 2025 أدنى مستوى له خلال السنوات الخمس الماضية، بانخفاض نسبته 14.4% مقارنة بعام 2021، في وقت سجلت فيه الإدخالات والعمليات الجراحية وزيارات عيادات الاختصاص أعلى مستوياتها خلال الفترة ذاتها.

وبلغ عدد حالات الولادة في مستشفيات وزارة الصحة 62,904 حالات عام 2025، مقابل 66,844 حالة عام 2024، بانخفاض نسبته 5.9%، وبواقع 3,940 حالة ولادة خلال عام واحد، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي اطلعت عليها "المملكة".

وبحسب البيانات الممتدة بين عامي 2021 و2025، والمنشورة في الكتاب الإحصائي السنوي لدائرة الإحصاءات العامة، تراجع عدد حالات الولادة في مستشفيات الوزارة بشكل متواصل، بعدما بلغ 73,445 حالة عام 2021، لينخفض إلى 72,581 حالة عام 2022، و69,561 حالة عام 2023، وصولا إلى 66,844 حالة عام 2024، و62,904 حالات عام 2025.

وبلغ الفارق بين عدد حالات الولادة المسجلة عامي 2021 و2025 نحو 10.5 آلاف حالة، فيما سجل عام 2025 أكبر انخفاض سنوي في عدد حالات الولادة خلال فترة المقارنة.

وانخفض المتوسط اليومي لحالات الولادة في مستشفيات وزارة الصحة من نحو 201 حالة يوميا عام 2021 إلى نحو 172 حالة يوميا عام 2025، وبفارق 29 حالة ولادة يوميا.