خبرني - ارتفع عدد الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة بنسبة 3.8% خلال عام 2025، ليبلغ 8,943 وفاة، مقابل 8,613 وفاة عام 2024، مسجلا أعلى عدد خلال السنوات الخمس الماضية.

وبلغت نسبة الوفيات من إجمالي الإدخالات إلى مستشفيات الوزارة 2% عام 2025، مقابل 1.9% خلال عامي 2023 و2024، و1.8% عام 2022، و2.2% عام 2021.

وواصل عدد حالات الولادة في مستشفيات وزارة الصحة تراجعه للعام الرابع على التوالي، ليسجل عام 2025 أدنى مستوى له خلال السنوات الخمس الماضية، بانخفاض نسبته 14.4% مقارنة بعام 2021، في وقت سجلت فيه الإدخالات والعمليات الجراحية وزيارات عيادات الاختصاص أعلى مستوياتها خلال الفترة ذاتها.

وبلغ عدد حالات الولادة في مستشفيات وزارة الصحة 62,904 حالات عام 2025، مقابل 66,844 حالة عام 2024، بانخفاض نسبته 5.9%، وبواقع 3,940 حالة ولادة خلال عام واحد، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي اطلعت عليها "المملكة".

وبحسب البيانات الممتدة بين عامي 2021 و2025، والمنشورة في الكتاب الإحصائي السنوي لدائرة الإحصاءات العامة، تراجع عدد حالات الولادة في مستشفيات الوزارة بشكل متواصل، بعدما بلغ 73,445 حالة عام 2021، لينخفض إلى 72,581 حالة عام 2022، و69,561 حالة عام 2023، وصولا إلى 66,844 حالة عام 2024، و62,904 حالات عام 2025.

وبلغ الفارق بين عدد حالات الولادة المسجلة عامي 2021 و2025 نحو 10.5 آلاف حالة، فيما سجل عام 2025 أكبر انخفاض سنوي في عدد حالات الولادة خلال فترة المقارنة.

وانخفض المتوسط اليومي لحالات الولادة في مستشفيات وزارة الصحة من نحو 201 حالة يوميا عام 2021 إلى نحو 172 حالة يوميا عام 2025، وبفارق 29 حالة ولادة يوميا.

الإدخالات إلى المستشفيات ترتفع 21.1% منذ 2021

وعلى خلاف التراجع المتواصل في عدد حالات الولادة، سجلت الإدخالات إلى مستشفيات وزارة الصحة ارتفاعا للعام الرابع على التوالي، لتبلغ نحو 458.7 ألف إدخال عام 2025، مقابل 446.5 ألف إدخال عام 2024، بارتفاع نسبته 2.7%.

وارتفع عدد الإدخالات بنسبة 21.1% مقارنة بعام 2021، الذي سجل نحو 378.9 ألف إدخال، فيما بلغ عددها نحو 417.2 ألف إدخال عام 2022، و431.5 ألف إدخال عام 2023.

وبلغ عدد الإدخالات الإضافية إلى مستشفيات وزارة الصحة بين عامي 2021 و2025 نحو 79.8 ألف إدخال.

العمليات الجراحية ترتفع بنحو 89%

وسجلت العمليات الجراحية في مستشفيات وزارة الصحة أعلى مستوياتها خلال السنوات الخمس الماضية، بعدما ارتفع عددها إلى نحو 163.8 ألف عملية عام 2025، مقابل 150.5 ألف عملية عام 2024، بزيادة نسبتها 8.8%.

وارتفع عدد العمليات الجراحية بنسبة 88.8% مقارنة بعام 2021، الذي سجل نحو 86.8 ألف عملية، فيما بلغ عددها نحو 102 ألف عملية عام 2022، و114.5 ألف عملية عام 2023.

وارتفع المتوسط اليومي للعمليات الجراحية في مستشفيات الوزارة من نحو 238 عملية عام 2021 إلى نحو 449 عملية عام 2025.

نحو 5 ملايين زيارة لعيادات الاختصاص

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد زيارات عيادات الاختصاص في مستشفيات وزارة الصحة للعام الرابع على التوالي، لتبلغ نحو 4.937 مليون زيارة عام 2025، مقابل 4.619 مليون زيارة عام 2024، بارتفاع نسبته 6.9%.

وارتفع عدد الزيارات بنسبة 49.1% مقارنة بعام 2021، الذي سجل نحو 3.312 مليون زيارة، وبواقع نحو 1.625 مليون زيارة إضافية.

وبلغ المتوسط اليومي لزيارات عيادات الاختصاص نحو 13.5 ألف زيارة عام 2025، مقابل نحو 9.1 آلاف زيارة عام 2021.

ارتفاع معدل إشغال الأسرّة

وبلغ معدل إشغال الأسرّة السنوي في مستشفيات وزارة الصحة 73% عام 2025، مقابل 72.4% عام 2024، و64.6% عام 2021، فيما سجل أعلى مستوى له خلال فترة المقارنة عام 2023، عند 75.9%.

وبلغ متوسط إقامة المريض في مستشفيات الوزارة 3.4 أيام عام 2025، مقابل 3.5 أيام عام 2024، و3.2 أيام عام 2021.