خبرني - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء الخميس، وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند.

وبحث الصفدي وميليباند خلال اللقاء الذي جاء على هامش زيارة العمل التي يجريها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى المملكة المتحدة سبل تعزيز علاقات الشراكة بين الأردن والمملكة المتحدة، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وبحث الوزيران التطورات الإقليمية، خاصة الجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الهدوء وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث الوزيران التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا جهود إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكافٍ إلى غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية وإيجاد أفق حقيقي للتقدم نحو تنفيذ حل الدولتين.

وثمّن الصفدي موقف بريطانيا الداعم لحل الدولتين، والإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة البريطانية مؤخرًا ضد الاستيطان عبر فرض حظر تجاري على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفرض عقوبات على شركات إسرائيلية تعمل في البناء في المستوطنات.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق لتعزيز التعاون الثنائي، وإزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.