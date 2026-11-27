خبرني - يا خوفي على العراق العظيم من التفتت والتقسيم الى عدة كيانات مسخ ، ضعيفة ، هزيلة ، تابعة لا تمتلك شيئاً من مقومات الدولة .

العراق يحتضر ، فإما ان يقيض له رب العباد التعافي ، او ان يموت إسم العراق ويختفي الى الأبد . وكل ذلك مرتبط بصلابة ، وجرأة ، وثبات ، وإصرار الحكومة العراقية الحالية ، على تسوية كافة الملفات والقضايا ، وبؤر الفساد التي تجرأت الحكومة العراقية على فتحها ، والإصرار على تسويتها .

العراق العظيم أمام منعطف خطير ، فإما ان يكون ويبقى عراقنا الذي عهدناه ، او ان يتشظى الى كيانات هزيلة .

العراق العظيم يترنح بين البقاء او التقسيم ، وبين ان يكون دولة او لا دولة . إذا تردد ، او تهاون ، او تلكأ ، او تباطأ ، او جَبُنَ رئيس الوزراء الزيدي ، على العراق السلام .

إذا لم يستمر رئيس الوزراء الزيدي في محاربة الفساد ، دون إستثناء أحد ، وإذا لم يسيطر على منافذ سرقة النفط العراقي غير الرسمية والتي تتراوح بين ( ٤٠ — ٤٧ ) منفذاً غير شرعي لتهريب النفط . وغالبيتها

تهرب النفط العراقي الى إيران ، وأذربيجان ، وأفغانستان ، والهند ، وتركيا ، وسوريا ، والكيان الصهيوني . وإذا لم تتم السيطرة على سلاح المليشيات التي تعد بالعشرات ، واذا لم يتم حصر السلاح بيد الدولة فقط ، وإذا لم يضع حدّاً لتمرد كردستان ومحاولاتها الإنفصالية ، وإذا لم يعمل على الإنفكاك من براثن إيران وسيطرتها على مفاصل الدولة ، وإذا لم يتم البدء بتوفير الخدمات الضرورية للعراقيين كالكهرباء ، والمياة ، والمجاري ، وتصحيح مسار التعليم ، ورفع مستوى الخدمات الطبية وغيرها ، فعلى العراق السلام .

على الزيدي ان يُكمل ما بدأه في جُرف الصخر ، وصولاً الى السيطرة الكاملة ، وخروج كتائب حزب الله العراقي ، مهما كان الثمن .

الفساد ، والتهريب ، وتهميش دور الدولة لا يمكن حلها بالمفاوضات والمجاملات ، خاصة مع تعنت تلك الأطراف بسبب إستنادها للدعم الإيراني ، بل أستبعد ان يتم حل هذه القضايا المصيرية الكبرى بالحسنى . أرى انه في مرحلة ما وللجم التمرد والعصيان وبسط سيادة الدولة ، لا بد ان يُراق الدم العراقي شاءت الحكومة ام لم تشأ ، مع كل الألم والأسف .

حصل إقليم كردستان العراق على أول اعتراف رسمي بالحكم الذاتي في ١٩٧٠/٣/١١ ، بموجب إتفاقية الحكم الذاتي بين الحكومة العراقية والإقليم . لكن الخلافات ( خاصة حول كركوك ) ، أدت الى تعثر تنفيذة ، واندلاع القتال مجدداً عام ١٩٧٤ .

لكن عقب حرب الخليج الثانية والإنتفاضة عام ١٩٩١ ، وفرض منطقة حظر الطيران خرجت أجزاء واسعة من المنطقة الكردية عن سيطرة الحكومة المركزية في بغداد وبدأت بإدارة شؤونها فعلياً . وبين عامي ( ٢٠٠٣ — ٢٠٠٥ ) تم إقرار دستور العراق وأصبح إقليم كردستان كياناً إتحادياً معترفاً به رسمياً (( ضمن الدولة العراقية )) .

وللعلم لم يتمتع أكراد تركيا ، وإيران ، وسوريا بأية صفة لا حكماً ذاتياً ولا غيره ، بينما تفرّد أكراد العراق بهذا الحق .

أسباب الخلاف الحالي بين الحكومة المركزية العراقية ، وبين إقليم كردستان ، يعود الى قرارات اتخذها رئيس وزراء العراق لتعزيز صلاحيات المركز في ملفات (( النفط ، والحدود )) ، والتي اعتبرتها أربيل تجاوزاً لصلاحيات الإقليم الدستورية .

السبب الذي جعل الزيدي يتوجه الى كردستان العراق قبل ان ينهي مهمته وتحقيق سيطرته على جرف الصخر ، قيل

ان الاطراف التي تنازعه على جرف الصخر اعتبرت ان بدئه بجرف الصخر يعتبر إستهدافاً ، وتساءلوا لماذ لم يبدأ في كردستان ، مما جعله يفتح جبهة تهريب النفط في كردستان العراق قبل ان ينتهي من جرف الصخر . وإذا صحّ ذلك انا اعتبر ان الزيدي وقع في فخ فتح جبهتين خطيرتين بنفس الوقت مما يضعف موقفه ، ويشتت قوته وتركيزه ، وهذا خطأ قاتل ، مما يمهد الى إحتمالية فشله اذا لجأ للحل العسكري في جرف الصخر وكردستان العراق بنفس الوقت .

بتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة / رئيس الوزراء تم اغلاق كافة المعابر غير الرسمية . وتوجه الجيش العراقي الى كركوك ، التي شهدت

مظاهرة حاشدة في اربيل رفضاً لقرارات الحكومة الإتحادية ، ويرفعون علم كردستان بدل علم العراق .

اكثر من (( ٤٠٠٠ )) ثقب في الأنبوب الإستراتيجي لنقل النفط من البصرة في الجنوب الى الشمال وذلك لغايات تهريب النفط .

تقارير امريكية تتحدث عن سرقة ( ٣٥٠ — ٥٠٠ ) الف برميل يومياً تُسرق من البصرة لوحدها ومجموع قيمتها الكلية خلال ( ٥ ) سنوات حوالي ( ٦٠ ) مليار دولار .

حتى عام ٢٠٠٣ كان حقل نفط خام يزود مصفاة الدورة ب ( ١٨ ) الف برميل يومياً ، وتوقف بعد الاحتلال عام ٢٠٠٣ ، واستمر الجانب الإيراني بالسحب من ذلك الحقل .

برهم صالح / نائب رئيس الوزراء السابق قال : ما يسرق من بيجي ( ٢ ) مليار دولار سنوياً ، اي ( ١٠ ) مليارات دولار خلال ( ٥ ) سنوات . وعليه يكون العراق قد خسر مئات مليارات الدولارات خلال ( ٢٣ ) سنة .

للعلم يوجد في العراق بين ( ٤٠ — ٤٧ ) منفذاً حدودياً غير شرعي وغير قانوني لتهريب النفط .

العراق يمر بظرف خطير جداً ، ويترنح بين البقاء والتقسيم . وإصرار الزيدي ، وعدم تراجعه ، وإستمراره بالتصدي للفساد بكافة أشكاله ، قد ينقذ العراق مما هو فيه .

تصوروا انه كل ( ٤ ) دقائق يُهرّب صهريج نفط من كركوك مختوم واصولي : وبثلاثة إتجاهات : من كركوك الى السليمانية ومنها الى إيران ، ومن كركوك الى زاخو ومنها الى تركيا ، ومن حقول نينوى والشيخان الى سوريا .

ودليل آخر على الإنفلات انه يوجد في إقليم كردستان ( ٢٢٩ ) مصفاة نفطية صغيرة غير قانونية .

ما يطمئن التصريح الحازم الذي أطلقه الزيدي عندما قال : (( ما يبقى شبر بالعراق بيه تهريب وبيه بوق ( اي سرقة )) .

سبب الذهاب للشمال لإظهار التوازن في إجراءات مكافحة تهريب النفط يتمثل في الرد على الإتهامات بتسييس العمليات العسكرية او حصرها في أماكن دون أخرى .

في البصرة تتركز عمليات التهريب في المناطق المحيطة بالحقول الكبرى ( مثل منطقة اللحيس والرميلة ) عبر ثقب الأنابيب او التلاعب بآليات التحميل ، إضافة الى التهريب البحري عبر الخيران والموانئ غير الرسمية بإتجاه المياة الإقليمية .

صرح وزير الصناعة العراقي السابق وقال : ان الفساد في وزارة الصناعة ليس عمولات بل يُطلب وقف التصنيع ولك ان تأخذ المبالغ التي تطلبها ، حتى لا يكون هناك منتج وطني عراقي ويتم الإعتماد على الصادرات الإيرانية .

العراق العظيم يترنح بين البقاء او التقسيم والإنتهاء ، إذا لم يستمر الزيدي في إنهاء الملفات الخطيرة التي فتحها ، وقرر التصدي لها بكل جسارة ، وجرأة ، وإقدام . نأمل له التوفيق والنجاح لإنقاذ العراق وبقائه موحداً .