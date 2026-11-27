خبرني - أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن إحباطه الشديد من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن التأخير في تسليم الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية يكبّد أوكرانيا خسائر في الأرواح، كما انتقد عدم ممارسة واشنطن ضغوطاً كافية على روسيا خلال محادثات السلام.

وفي مقابلة مع بي بي سي من مكتبه في قلب كييف، وصف الرئيس الأوكراني الصورة التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يعانق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واصفاً إياه بـ"صديقي"، بأنه أمر "غريب".

وقال زيلينسكي، متحدثاً باللغة الإنجليزية: "بالطبع، الأمر يعود لرئيس الولايات المتحدة، لكن... إنه أمر غريب".

وأضاف: "إنه معتدٍ وقاتل... لا يمكن أن يكون صديقاً. ببساطة، لا يمكن ذلك"، مشبّهاً الأمر بمن يدّعي الصداقة مع أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

ومنذ ذلك اللقاء العاصف مع ترامب في المكتب البيضاوي عام 2025، بات زيلينسكي يتوخى الحذر في إدارته للعلاقات مع الولايات المتحدة.

ففي حين يعمل مبعوثا ترامب على التفاوض للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، بهدف وضع حد للخسائر البشرية الفادحة؛ إلا أنهما يبدوان في كثير من الأحيان أقرب إلى تبني موقف موسكو منه إلى موقف كييف.

أما الجولة الأخيرة من محادثات السلام، التي جرت بوساطة في أبوظبي في وقت سابق من هذا الشهر، فلم تحقق أي تقدم ملموس؛ إذ وصفها زيلينسكي قائلاً: "كلما عرفنا أكثر، زادت المشكلات".

وأشار زيلينسكي إلى أن من المتوقع استئناف المحادثات في ديسمبر/كانون الأول.

وفي يوم الخميس، ذكر دونالد ترامب على منصته "تروث سوشيال" أنه حث روسيا -خلال قمة جمعته ببوتين في الصين الأسبوع الماضي- على "وقف كل أشكال العدوان العسكري على الأراضي في جميع أنحاء أوروبا"، معرباً عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا يظل "احتمالاً قوياً".

لكن، وبالنظر إلى تصريحاتها العلنية، يبدو أن روسيا قد تراجعت إلى مواقفها التفاوضية المتشددة التي تبنتها في البداية، وذلك في كل الملفات المطروحة.

كما كشف زيلينسكي عن عدم وضوح ما إذا كان المفاوضون الأوروبيون سيشاركون في المحادثات أم لا، على عكس ما أعلنه مبعوثا الولايات المتحدة.

ويبدو أن الكرملين يبدي مقاومة في هذا الصدد.

إن أوكرانيا في حاجة ماسة إلى دفع المحادثات قدماً، وإنهاء خمس سنوات منهكة من الغزو الروسي الشامل.

لقد أصبحت الضربات الروسية في جميع أنحاء البلاد أكثر تواتراً وفتكاً؛ إذ بلغ عدد الضحايا المدنيين أعلى مستوياته على الإطلاق.

لذا، دعا زيلينسكي إلى وجود "حلفاء حقيقيين وفاعلين، قادرين على الضغط على روسيا" لتحقيق نتائج ملموسة، وحثّ الولايات المتحدة على الارتقاء إلى مستوى سمعتها بصفتها دولة قوية تتمتع بـ "النفوذ والاحترام".

وقال: "عندما تحاول اتخاذ موقف محايد تماماً تجاه المعتدي... فهذا يعني أنك تدعم الضحايا، وفي الوقت ذاته تدعم المعتدي أيضاً. وهذا أمر غير صائب".

من جانبها، تؤكد الولايات المتحدة أنها تلتزم الحياد في سعيها المعقد للتوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الطرفين.

في غضون ذلك، تكافح كييف للدفاع عن أجوائها.

ولقد أصبحت الإنذارات الجوية، التي تدوي ليلَ نهار، جزءاً منهكاً من الحياة اليومية؛ فبينما تستهدف الصواريخ الباليستية الروسية محطات الطاقة والجسور، تُطلق طائرات مسيّرة نفاثة يومياً باتجاه وسط كييف ومدن كبرى أخرى.

ورداً على ذلك، تشن أوكرانيا هجمات بمئات الطائرات المسيّرة على أهداف داخل روسيا.

وقد ذكر زيلينسكي أن الجيش الأوكراني بات قادراً الآن على تدمير نحو 70 في المئة من أسرع الطائرات المُسيّرة الروسية، مشيراً إلى أن هذه النسبة في تحسن مستمر.

ومع ذلك، فقد أشار إلى وجود نقص "كبير للغاية" في الصواريخ الاعتراضية اللازمة للتصدي للصواريخ الباليستية، متهماً الجانب الأمريكي بتأخير تسليم أنظمة "باتريوت".

وقال زيلينسكي: "من المؤسف أنهم ركزوا اهتمامهم على الشرق الأوسط وقدموا مزيداً من الدعم هناك... إنه أمر مؤسف، ولدينا تساؤلات كثيرة حول هذا الأمر".

وأضاف: "نقص هذه الصواريخ يعني خسارة في أرواح البشر".

"حمّلتْ أمي قوات زيلينسكي مسؤولية مقتل عائلتي في أوكرانيا، لكن الحقيقة أكثر تعقيداً"

كما أكد زيلينسكي أن نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الأمريكي "ستارلينك" -بنسخته العسكرية "ستارشيلد"- لا يزال يخضع لقيود في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وقد أوضحت وحدات الطائرات المسيّرة الأوكرانية لـ "بي بي سي" أنها تواجه صعوبات، إذ لم تعد طائراتها الاعتراضية قادرة على ملاحقة الطائرات المسيّرة الروسية من طراز "شاهد"؛ ما يعني أن هذه الأسلحة تواصل تحليقها في عمق الأراضي الأوكرانية دون أي عائق.

فمن المسؤول إذن عن هذا القرار؟

أجاب زيلينسكي: "من الناحية التقنية، القرار يعود لشركة 'سبيس إكس'، أما من الناحية السياسية... فلا أعلم، حقاً لا أعلم. الأمر أشبه بلعبة 'بينغ بونغ'؛ نسأل طرفاً فيحيلنا إلى الآخر".

شتاء قاسٍ

في الأسابيع الأخيرة، تزايدت الضربات بعيدة المدى التي تشنها أوكرانيا ضد أهداف روسية، بما في ذلك مصافي النفط والسفن التي تنقل أسلحة أو وقوداً.

وفي يوم الخميس، صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بأن الهجوم الذي أدى إلى إغراق سفينة حربية روسية كانت راسية في شرق ليبيا هذا الأسبوع، ينطوي على خطر توسيع نطاق الحرب لتصل إلى البحر الأبيض المتوسط، وهو أمر غير مقبول.

وقد دافع زيلينسكي عن هذه الخطوة، واصفاً السفينة الحربية "ميركوري" بأنها "هدف مشروع تماماً".

وأقر بأن مثل هذه الضربات "أمر خطير للغاية"، لكنه أكد أن القوات الأوكرانية "لا تشن هجمات أبداً" من دون التنسيق مع شركائها.

ورفض الخوض في مزيد من التفاصيل.

في الوقت ذاته، أقر زيلينسكي بأن أوكرانيا تستعد لشتاء صعب وخطير.

وقد استهدفت الهجمات الأخيرة على كييف جسوراً فوق نهر دنيبرو العظيم، في محاولة -على ما يبدو- لشطر المدينة إلى نصفين.

وقد غادر بعض السكان المدينة بالفعل استعداداً لفصل الشتاء، كما أُغلقت العديد من الشركات؛ إذ أدى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر والضربات التي استهدفت شبكات الإمداد اللوجستي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل إلى مستويات لا يمكن تحملها.

كما تسببت هذه الهجمات في إغراق أجزاء كبيرة من المدينة في الظلام.

وقال زيلينسكي: "بالطبع، تريد [روسيا] منا أن نهرب".

وأضاف: "بإمكان الناس المغادرة، لكننا سنحاول الدفاع عن عاصمتنا بكل السبل. نحن بحاجة إلى عاصمتنا؛ فبدون عاصمة، لا وجود للدولة".