خبرني - قد تدخل اليوم إلى أحد المتاجر بحثاً عن غرض واحد، لكنك تخرج بعربة مليئة بأشياء لم تكن تفكر في شرائها أصلاً، فقط لأنك قرأت كلمة (تنزيلات) مكتوبة بحروف كبيرة! لا تُراجع قراراتك كثيراً، فأنت في موسم صُنع بعناية لاختبار قوة إرادتك.

في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، تتجه أنظار ملايين المتسوقين في العالم العربي إلى المتاجر ومواقع التسوق الإلكتروني، بحثاً عن عروض وتخفيضات تعلن عنها الشركات تحت اسم (الجمعة البيضاء)، في موسم باتت بعض خصوماته تصل إلى 70 في المئة أو أكثر.

وتتنافس المتاجر والمنصات الإلكترونية في دول المنطقة على استقطاب المستهلكين خلال هذه المناسبة، التي تتزامن مع موسم التسوق العالمي المعروف باسم (الجمعة السوداء) أو (البلاك فرايداي) المعروف بأنه أحد أكبر مواسم التخفيضات والمبيعات في العالم.

لكن، لماذا تُسمى الجمعة السوداء في الولايات المتحدة، والجمعة البيضاء في معظم الأسواق العربية؟ وكيف تحولت إلى موسم تسوق عالمي؟

بين الأسود والأبيض: كيف بدأت الحكاية؟

رغم انتشار اسم (الجمعة البيضاء) في الأسواق العربية، فإن المناسبة تعود في أصلها إلى ما يُعرف عالمياً باسم (الجمعة السوداء Black Friday (بلاك فرايداي)، وهو موسم تسوق نشأ في الولايات المتحدة، ويرتبط باليوم التالي لعيد الشكر، الذي يوافق الجمعة الرابعة من شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

أما اختلاف التسمية في المنطقة العربية، فيعود إلى اختيار بعض المتاجر والمنصات التجارية اسم (الجمعة البيضاء) عوضاً عن (السوداء)، في محاولة لتقديم تسمية أكثر ملاءمة للسياق الثقافي والديني في المنطقة، مع الاحتفاظ بالفكرة التجارية نفسها.

لكن قصة الاسم الأمريكي أقدم من موسم التسوق نفسه؛ إذ استُخدم تعبير (الجمعة السوداء) للمرة الأولى عام 1869، لوصف أزمة مالية شهدها سوق الذهب في الولايات المتحدة، بعد محاولة مضاربَيْن اثنيْن السيطرة عليه، قبل أن تنهار خطتهما وتتسبب في اضطرابات اقتصادية حادة.

أما ارتباط التسمية بالتسوق، فيعود إلى مدينة فيلادلفيا الأمريكية خلال خمسينيات القرن الماضي، عندما استخدمت الشرطة التعبير لوصف الازدحام المروري والفوضى التي كانت تشهدها المدينة يوم الجمعة التالي لعيد الشكر، مع توافد أعداد كبيرة من المتسوقين والزوار، بالتزامن مع مباراة كرة القدم السنوية بين الجيش والبحرية الأمريكية.

ومع انتشار التعبير خلال ستينيات القرن الماضي، حاول التجار لاحقاً تقديم تفسير أكثر إيجابية له، من خلال ربط اللون الأسود بأرباح المتاجر في دفاتر المحاسبة، مقابل اللون الأحمر الذي يرمز إلى الخسائر.

ورغم شيوع هذه الرواية، إلا أنها ليست الأصل التاريخي للتسمية، بل إن هذا مجرد تفسير تسويقي ظهر لاحقاً وساعد في ترسيخها، لتتحول الجمعة السوداء تدريجياً من تعبير ارتبط بالأزمات والازدحام إلى واحدة من أبرز المناسبات التجارية في العالم.

كيف تحولت إلى ظاهرة عالمية؟

بدأت (الجمعة السوداء) مناسبة مرتبطة بالسوق الأمريكية، لكنها لم تبقَ محصورة فيها طويلاً، إذ ساهم توسع العلامات التجارية العالمية وانتشار مراكز التسوق، ثم التطور المتسارع للتجارة الإلكترونية، في نقل موسم التخفيضات إلى أسواق مختلفة حول العالم.

ومع انتقال المناسبة إلى المنطقة العربية، تبنت متاجر ومنصات تجارية تسمية (الجمعة البيضاء)، مع الاحتفاظ بطابعها التجاري القائم على تقديم تخفيضات واسعة على المنتجات والسلع، خصوصاً في قطاعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأزياء.

وكانت شركات التجارة الإلكترونية من أبرز الجهات التي أسهمت في انتشار الموسم عربياً، إذ أتاحت للمستهلكين الوصول إلى عروض من متاجر مختلفة ومقارنة الأسعار وشراء المنتجات عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة الأسواق أو الانتظار أمام أبواب المتاجر.

ولم يعد موسم التخفيضات مقتصراً على يوم الجمعة نفسه، بل امتدت العروض لدى كثير من المتاجر إلى أيام أو أسابيع، وأصبحت بعض الشركات تطلق حملاتها قبل الموعد التقليدي للمناسبة؛ لجذب المستهلكين والاستفادة من الإقبال المتزايد على التسوق.

كيف استعدت الدول العربية لموسم التخفيضات؟

ومع اتساع موسم الجمعة البيضاء في المنطقة العربية، كثفت جهات رسمية في معظم الدول إجراءاتها الرقابية والتوعوية، في محاولة للحد من أي عروض مضللة.

ففي السعودية، نفذت وزارة التجارة 13,954 جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة خلال الشهر الجاري، للتحقق من الالتزام بضوابط العروض والتخفيضات.

أما في مصر، فأعلن جهاز حماية المستهلك اتخاذ إجراءات رقابية وتوعوية بالتزامن مع موسم تخفيضات الجمعة البيضاء طوال الشهر، محذراً من الإعلانات الوهمية والمنصات الإلكترونية غير المعتمدة.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تكثيف حملاتها الرقابية وجولاتها الميدانية في الأسواق، مع التركيز على متابعة الإعلانات التجارية، ورصد التخفيضات الوهمية والمضللة.

وأكدت الوزارة ضرورة إظهار الأسعار قبل التخفيض وبعده، والإعلان عن نسب الخصم الحقيقية ومدة العرض وشروطه، داعية المستهلكين إلى مقارنة الأسعار والاحتفاظ بفواتير الشراء والإبلاغ عن المخالفات.

وفي الإمارات، اتجهت الجهود الرسمية أيضاً إلى تعزيز شفافية الأسعار وإتاحة أدوات تساعد المستهلكين على المقارنة بين العروض. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة تعاوناً مع شركة أمازون لضم منصة التسوق الإلكتروني إلى منصة أسعار السلع الأساسية التابعة للوزارة، بما يتيح مقارنة الأسعار بين المتاجر التقليدية والإلكترونية.

وتشمل المنصة 33 فئة من المنتجات، مع تحديث الأسعار بصورة آنية لدى 12 منفذاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى أمازون الإمارات، بما يساعد المستهلك على التعرف إلى الخيارات الأقل سعراً.

هل التخفيضات حقيقية فعلاً؟

رغم الإقبال الكبير على عروض الجمعة السوداء أو البيضاء، فإن حقيقة التخفيضات أصبحت موضع تساؤل، خصوصاً مع لجوء بعض المتاجر إلى أساليب تسويقية قد تمنح المستهلك انطباعاً بتوفير أكبر مما يحصل عليه فعلياً.

وفي دراسة نشرتها منظمة حماية المستهلك البريطانية (ويتش) في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، راقبت المنظمة أسعار 756 منتجاً من الأجهزة المنزلية والتكنولوجيا والأجهزة الصحية، عبر ثمانية متاجر إلكترونية، وتتبعت أكثر من ربع مليون سعر خلال موسم الجمعة السوداء لعام 2025.

وأظهرت النتائج أن 22 في المئة فقط من المنتجات كانت أسعارها خلال فترة الجمعة السوداء عند أدنى مستوى لها خلال فترة الرصد السنوية، بينما كانت أسعار 44 في المئة منها مساوية لأدنى سعر سجلته خلال العام.

كما وجدت الدراسة أن 62 في المئة من المنتجات كانت أسعارها خلال الأشهر الستة التالية أرخص أو مساوية لسعرها خلال فترة الجمعة السوداء.

وتعزز هذه النتائج مراجعة أجرتها المفوضية الأوروبية في مارس/آذار 2026، وشملت 314 متجراً إلكترونياً في 25 دولة، بينها 23 دولة من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أيسلندا والنرويج.

وأظهرت المراجعة أن 30 في المئة من المتاجر لم تحتسب التخفيضات وفق قواعد السعر المرجعي المعتمدة، في حين استخدم 18 في المئة منها أساليب ضغط على المستهلكين، مثل العد التنازلي لانتهاء العروض أو الإيحاء بمحدودية الكميات، وبدت أكثر من نصف هذه الحالات مضللة.

وتلزم القواعد الأوروبية المتاجر، عند الإعلان عن تخفيض الأسعار، بالإشارة إلى أدنى سعر طُبق على المنتج خلال الثلاثين يوماً السابقة، بهدف منع رفع الأسعار قبل موسم العروض ثم خفضها مجدداً مع الإعلان عن خصومات كبيرة.

وتوصلت دراسة أجرتها منظمة حماية المستهلك والمستخدمين الإسبانية (OCU) إلى نتائج مشابهة، إذ وجدت أن ستة في المئة فقط من الأسعار التي راقبتها قبيل الجمعة السوداء لعام 2026 تمثل عروضاً حقيقية.

وشملت الدراسة نحو ثلاثة آلاف منتج عبر 55 موقعاً إلكترونياً، وأظهرت أن أسعار 24 في المئة من المنتجات كانت أقل من أدنى مستوياتها خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، مقابل 43 في المئة كان يمكن شراؤها بسعر أقل خلال تلك الفترة. وبلغ متوسط ارتفاع الأسعار 13 في المئة، مقابل انخفاض متوسطه سبعة في المئة.

كيف تتسوق بذكاء وتتجنب الوقوع في فخ العروض؟

لا تقتصر مخاطر مواسم التخفيضات على الأسعار المضللة والمواقع الاحتيالية، بل تشمل أيضاً أساليب تسويقية تدفع المستهلك إلى الشراء بسرعة، قبل أن تتاح له فرصة التفكير في حاجته الفعلية إلى المنتج.

وفي حديث سابق مع بي بي سي، قال بريان سيمبل، المتحدث باسم معهد سياسة المال والصحة العقلية، وهو مؤسسة خيرية مقرها لندن، إن التسوق عبر الإنترنت يجعل هذه الأساليب أكثر صعوبة في مقاومتها، بسبب سهولة تطبيق تجار التجزئة لتكتيكات الضغط على المستهلكين.

ولتجنب الوقوع في هذه الفخاخ، ينصح الخبراء بالتريث قبل إتمام عملية الشراء، والبحث عن المنتجات ومقارنة أسعارها بين أكثر من متجر، بدلاً من الاندفاع وراء العروض التي توحي بأن الفرصة لن تتكرر.

كما ينبغي الحذر من الأسعار المنخفضة بصورة غير منطقية، والتحقق من موثوقية المتجر الإلكتروني قبل الشراء، والاطلاع على تقييمات المنتجات عبر منصات مستقلة وموثوقة، مع الاستعانة برأي شخص آخر عند التردد في اتخاذ قرار الشراء.

أما عند الدفع، فيُفضل استخدام وسائل دفع توفر حماية للمستهلك، مثل بطاقات الائتمان، وإتمام المعاملات عبر المنصات الرسمية وقنوات الدفع المعروفة، وتجنب مشاركة بيانات البطاقات أو المعلومات الشخصية عبر روابط مجهولة أو رسائل غير موثوقة.

وفي النهاية، قد تدخل موسم التخفيضات وأنت تظن أنك ذاهب لتوفير المال، ثم تكتشف عند مراجعة فاتورتك أنك وفّرت على المتجر فرصة خسارتك زبوناً فقط!

فالجمعة البيضاء قد تكون فرصة لشراء ما تحتاج إليه بسعر أقل، لكنها قد تتحول أيضاً إلى مناسبة لشراء أشياء لم تكن تعرف أصلاً أنك تريدها. لذلك، قبل أن تشتري، اسأل نفسك: هل تحتاج هذا المنتج فعلاً، أم أن التخفيض أقنعك بأنك لا تستطيع العيش من دونه؟