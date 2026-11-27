خبرني - انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة أمينة محمد قاسم نصيرات أرملة المرحوم الحاج حسين السعد المومني والدة كل من الدكتور محمد المومني وزير الاتصال الحكومي، والسيد وائل المومني مدير العلاقات العامة السابق في وزارة الأشغال، والمحامي إبراهيم المومني والفاضلات إيمان ووجدان وهنادا.

وسيشع جثمانها الطاهر من مسجد بلدة عبلين - عجلون بعد صلاة ظهر يوم غداً السبت إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

تقبل التعازي بعد الدفن للرجال والنساء يوم السبت والاحد في عجلون في ديوان بلدة صخرة من الساعة الرابعة وحتى العاشرة مساءً، وفي اليوم الثالث الاثنين في قاعات مدينة الحسين للشباب / المدينة الرياضية من الساعة الرابعة وحتى العاشرة للرجال والنساء.

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انا لله وانا اليه راجعون