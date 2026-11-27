خبرني - "خرجت من صنعاء، وعبرت خط المواجهة"، بعد عشرة أيام من فراره من منزله في العاصمة اليمنية صنعاء، يبيع أبو خليل الجوارب في شوارع الرياض، بعد أن "استقل سيارة إلى السعودية".

يقول إن العائلات في اليمن "تكافح لتوفير احتياجات أطفالها"، بينما يحاول هو كسب ما يكفي لإرسال بعض المال إلى أهله.

طلب منا عدم ذكر اسمه الكامل؛ لأن زوجته وأطفاله الأربعة ما زالوا في صنعاء، وهو يخشى بشدة أن يتعرف أحدهم عليه وهو يتحدث ضد الحوثيين. قائلاً: "هربت من الحوثيين، لكنني لم أستطع اصطحاب عائلتي معي. حفظهم الله".

منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل أكثر من عقد من الزمان، تسيطر الجماعة المسلحة المدعومة من إيران على معظم شمال اليمن، وتقاتل الحكومةَ المعترف بها دولياً، والتي تدعمها المملكة العربية السعودية المجاورة.

والآن، تتعرض المدن السعودية، مثل الرياض، لهجمات منتظمة بالطائرات المسيرة والصواريخ من الجماعة ذاتها التي فر منها أبو خليل.

وقد انهار وقف إطلاق النار غير الرسمي في اليمن في يوليو/تموز. ومنذ تصاعد القتال، كثّف الحوثيون هجماتهم على السعودية، وأعلنوا أنهم يردّون على "الغارات الجوية السعودية المميتة" في اليمن، وعلى ما وصفوه بالحصار السعودي للموانئ والمطارات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأسفرت إحدى الهجمات التي شنها الحوثيون على مطار الرياض الدولي في 10 أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، في ما عُدّ الهجوم الأكثر دموية على الأراضي السعودية منذ سنوات.

بعد حصولنا على إذن نادر للتغطية الصحفية من الرياض، تحدثنا إلى بعض السكان المحليين، من بينهم ماجد، وهو مهندس يبلغ من العمر 25 عاماً ويعمل لدى شركة النفط السعودية الحكومية "أرامكو".

كان يمر عبر المطار في ذلك اليوم، مسرعاً للحاق برحلة جوية متجهة إلى جدة لأداء فريضة الحج.

ويقول إنه كان يشاهد أماً تدفع أطفالها في عربة عندما تعرضت صالة الوصول للقصف.

يتذكر أنه رأى رجلاً مضرّجاً بالدماء.

"ذهبتُ إليه وأنا في حالة من الصدمة، وسألتُه: هل أنتَ بخير؟". ويقول إنه رأى ركاباً مصابين وفاقدي الوعي يُنقلون إلى عيادة الإسعافات الأولية في المطار.

"بعضهم ما زلت لا أعرف ما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا".

وعلى الرغم من أن هذه التجربة قد تركت في نفسه أثراً عميقاً، إلا أنه أخبرني أن "التهديد حقيقي، لكنني لن أدع الحوثيين يجعلونني أشعر بعدم الأمان في بلدي".

لم يكن الهجوم على المطار حدثاً فريداً من نوعه بأي حال من الأحوال؛ فمن خلال مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة (أكيلد) (Acled)، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تُعنى بالعنف السياسي والاحتجاجات في أنحاء العالم، كشف تحليل أجرته بي بي سي لقاعدة بياناتها عن وقوع 274 هجوماً على المملكة العربية السعودية في غضون خمسة أشهر تقريباً، بين 1 يوليو/تموز و25 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب (أكيلد)، فقد تم التصدي لمعظم هذه الهجمات، إلا أن 41 منها على الأقل نجحت في الوصول إلى أهدافها، كما تسبب حطام بعض تلك الهجمات التي جرى اعتراضها في إلحاق أضرار إضافية.

ووفقاً للبيانات، فقد استُخدمت الطائرات المُسيرة في ما يقرب من ثلثي الهجمات، بينما استُخدمت الصواريخ الباليستية في أكثر من النصف.

وفي الأشهر الخمسة الماضية، سجلت منظمة (أكيلد) هجوماً واحداً فقط للحوثيين على البلاد.

ولقد طوّر الحوثيون، بدعم من إيران، ترسانة تزداد تطوراً، ما وسّع بشكل كبير من قدرتهم على توجيه ضربات متكررة في عمق الأراضي السعودية.

لسنوات، تركزت هجمات الحوثيين بشكل كبير قرب الحدود اليمنية، بينما كانت الرياض هدفاً بوتيرة أقل بكثير، لكن ومنذ انهيار وقف إطلاق النار غير الرسمي، أصبحت العاصمة السعودية، التي تبعد أكثر من 700 كيلومتر (430 ميلاً) عن الحدود اليمنية، تتعرض لهجمات منتظمة.

فإلى جانب المطار، تعرضت المنشآت النفطية والمباني البارزة في العاصمة للخطر.

ولقد أنفقت المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات على تحويل مدنها، وجذب الاستثمارات الدولية، وتقديم نفسها للعالم بوصفها مكاناً آمناً للعيش والعمل والزيارة - وقد وضعت الهجمات هذه الصورة على المحك.

ففي هذا الشهر، تعرّض برجان شاهقان بارزان للهجوم في الحي المالي بالرياض.

وقد أُصيب أحد عشر شخصاً في هجوم استهدف برج صندوق الاستثمارات العامة، وهو أطول مبنى في المملكة العربية السعودية ومقر صندوق الثروة السيادي للبلاد. أما الهجوم الآخر فكان على مبنى شركة أرامكو، مقر شركة النفط الحكومية.

وبينما كنا نمرّ بسيارتنا بجوار برج أرامكو، بدت الأضرار وكأنها تذكير واضح بالخطر المُحدِق بالمملكة.

لكن في غضون أيام، جرى ترميم واجهة المبنى بالكامل، ومُحيت أي آثار ظاهرة للهجوم. ولعل ذلك كان انعكاساً لتصميم المملكة العربية السعودية على إظهار صورة الاستقرار واستمرار الحياة كالمعتاد، حتى مع استمرار الهجمات.

من جهتها، أدانت الحكومة "الهجمات الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية والاقتصادية" وقالت إنها "ستتخذ جميع التدابير اللازمة" للدفاع عن نفسها.

ومع ذلك، فقد تعطلت الرحلات الجوية إلى العاصمة، بسبب الغارات التي استهدفت أيضاً مواقع أخرى، مثل المدينة المنورة والمطار في مدينة الدمام شرقي البلاد.

ويُجرى توجيه العديد من المسافرين المتجهين إلى الرياض عبر مطارات مختلفة، على أن يقطعوا المرحلة الأخيرة من رحلتهم براً.

ولقد كانت الطائرة التي استقللناها إلى الدمام شبه خالية، أما شوارع الرياض فتحكي قصة مختلفة.

فمطاعم العاصمة تعجّ بالزبائن، وتتجوّل العائلات في مراكز التسوق، بينما يمضي الناس أمسياتهم كالمعتاد، دون أن يبدو أن التهديد المحدق بهم جواً يثنيهم عن ممارسة حياتهم اليومية.

ومع ذلك، فإن إقناع الناس بالتحدث بصراحة عن الصراع ليس بالأمر السهل في بلد يفرض قوانين رقابة صارمة وقيوداً على حرية التعبير، ما يدفع كثيرين إلى التردد في الحديث إلى وسائل الإعلام.

ولقد أعرب كثير ممن تحدثوا إلينا عن ثقتهم في قدرة بلادهم على حمايتهم.

وفي سوق مزدحمة، قال بدر إن الهجوم على المطار كان مقلقاً، لكن الحياة عادت إلى طبيعتها سريعاً، مشيداً بقوات الأمن في البلاد بقوله: "أنام قرير العين".

وأشار رجل آخر، يدعى رشيد، إلى الأكشاك المحيطة بنا قائلاً: "السوق مزدهرة. الناس يشترون ويبيعون، ويمارسون أعمالهم. كل شيء على ما يرام".

لكنّ الحياة الطبيعية التي يصفها، يُعكّر صفوها بين الحين والآخر رنين مفاجئ على الهاتف يُنذر بهجوم وشيك، قبل سماع دوي أنظمة الدفاع الجوي وهي تعترض الصواريخ والطائرات المسيّرة في السماء.

ولقد شهدنا تحذيراً من هذا النوع في الساعة 04:00 صباحاً، والحقيقة أن إدراك أن هناك من الهجمات ما لا يمكن اعتراضها، أمر قد يدفع الناس إلى الشعور بالخوف.

يقول المغترب البريطاني أليكس مالوف، الذي عاش في السعودية على فترات متقطعة منذ عام 2006، إنه قلق بشأن التأثير النفسي على ابنته البالغة من العمر 11 عاماً، والتي شهدت إنذارات أمنية أثناء وجودها في المدرسة.

"لقد مرت علينا أوقات قالت فيها ابنتي: (أبي، أنا خائفة). أعتقد أن هذا الأمر قد هز واقعنا".

ومع ذلك، على الرغم من الهجمات، يقول أبو خليل إنه يشعر بأمان أكبر في السعودية مقارنة بوطنه في اليمن حيث اشتد القتال.

فلقد جاء الهجوم المتجدد لجماعة أنصار الله الحوثية في غرب اليمن بعد أن استولى الحوثيون على أراضٍ على طول ساحل البحر الأحمر، وباتوا الآن يهددون الطرق الإستراتيجية المؤدية إلى مدينة عدن الجنوبية، المقر المؤقت للحكومة.

كما اشتد القتال حول مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة، والتي عانت لسنوات من الحصار والصراع.

وقد أدت عمليات إغلاق الطرق بسبب الحصار الحوثي الأخير، إلى تقييد وصول الإمدادات الأساسية بشكل كبير، ما تسبب في انقطاع المساعدات الإنسانية عن أكثر من 800 ألف شخص، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). وارتفعت أسعار المواد الغذائية والوقود المتاحة بشكل حادّ.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 360 ألفاً نزحوا من ديارهم في اليمن منذ أغسطس/آب.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقوع 323 ضحية بين المدنيين منذ ذلك الحين، بينهم 76 قتيلاً، نصفهم من الأطفال.

وردّ التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن على تقدّم الحوثيين وهجماتهم على المملكة بتكثيف الغارات الجوية، ما زاد من المخاطر التي يواجهها المدنيون. وقد صرّح التحالف بأنّ هذه العمليات تهدف إلى حماية الشعب اليمني والتجارة العالمية من الحوثيين.

وأسفرت حملات القصف التي قادتها السعودية خلال السنوات الأولى من الحرب عن مقتل آلاف المدنيين وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس.

كما تسبب الحوثيون في معاناة هائلة للمدنيين من خلال القصف والهجمات الصاروخية والبرية على الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، فضلاً عن القمع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ويأمل أبو خليل أن يتمكن قريباً من استقدام زوجته وأطفاله إلى المملكة العربية السعودية، بعيداً عن المخاطر في صنعاء، قائلاً إنه "لن يعود حتى يرحل الحوثيون".

شارك في التقرير ياسمين داير وأحمد نور