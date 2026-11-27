خبرني - صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسمياً على اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، بالتزامن مع اجتماعات مرتقبة للدول الثلاث في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يومي الجمعة والسبت، لبحث سبل تفعيل الاتفاقية.

وأفادت الجريدة الرسمية التركية الجمعة بأن أردوغان وافق على الاتفاقية، لتكتمل بذلك إجراءات التصديق عليها في تركيا، بعدما أقرها البرلمان في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد السعودية.

وكانت الدول الثلاث قد وقّعت الاتفاقية في مكة في السابع من أغسطس/آب الماضي، وسط مخاوف متزايدة إزاء تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

ماذا سيناقش اجتماع إسلام آباد؟

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرَين باكستانيَين أن وزيرَي الخارجية السعودي والتركي سيشاركان في اجتماعات إسلام آباد التي تستمر يومين.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة السياسية والدفاعية الإستراتيجية المنبثقة عن الاتفاقية اجتماعها الثالث، بعد اجتماعين سابقَين في إسطنبول والرياض.

وقال وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، في تصريحات لوكالة فرانس برس، الخميس، إن الاجتماع سيبحث تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، وإن النزاع بين السعودية والحوثيين في اليمن سيكون ضمن جدول أعماله.

وأشار آصف إلى أن أي تهديد للسعودية يمثل أيضاً مصدر قلق لباكستان وتركيا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، سجاد حيدر خان، قد أكد في وقت سابق أن الاتفاقية ذات طبيعة دفاعية ولا تستهدف أي دولة، مشيراً إلى أن الاجتماع سيتيح للدول الثلاث مراجعة التقدم المحرز وتعزيز التنسيق المؤسسي بينها.

ما هي اتفاقية مكة للدفاع المشترك؟

وقّع الاتفاقية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، خلال قمة عقدت في مكة في السابع من أغسطس/آب 2026.

وبحسب البيان المشترك الصادر عقب القمة، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأمن الجماعي للدول الثلاث، وتطوير التعاون الدفاعي بينها، وتنص على "اعتبار أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الموقّعة اعتداءً عليها جميعاً".

وفي 31 أغسطس/آب، عقدت اللجنة السياسية والدفاعية الإستراتيجية أول اجتماع لها في إسطنبول.

واتفقت الدول الثلاث خلال الاجتماع على إنشاء أمانة عامة للاتفاقية مقرها السعودية، يتولى رئاستها في المرحلة الأولى أمين عامّ من باكستان لمدة ثلاث سنوات.

كما عقد وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعاً على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول، أدانوا خلاله الهجمات التي استهدفت مكة ومنشآت مدنية واقتصادية في السعودية، وأكدوا حق المملكة في الدفاع عن أمنها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وشدد الوزراء حينها على ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حلول سلمية للأزمات الإقليمية.

وتجمع الاتفاقية ثلاث دول تتمتع بثقل إقليمي، إذ تعد تركيا عضواً في حلف شمال الأطلسي، وتعتبر السعودية من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، وباكستان هي الدولة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة التي تمتلك أسلحة نووية.