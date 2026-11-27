خبرني - العبرة ليست في تزايد أعداد من يصلّون الفجر، بل في مدى انعكاس هذه الصلاة على أخلاقهم وسلوكهم حين يغادرون عتبات المساجد إلى فضاء الحياة. إن هذه الحقيقة تضع الإصبع على الجرح الغائر في التدين المجتمعي؛ فالعبادة في جوهرها وسيلة لتزكية النفس وتقويم السلوك، وليست مجرد طقس عددي أو استعراض جماعي يُقاس بالكثرة.



أزمة الفصل بين "الشعيرة" و"القيمة"

حين تتحول الصلاة إلى مجرد حضور جسدي أو التزام شكلي دون استحضار لغايتها الأسمى — وهي النهي عن الفحشاء والمنكر — نفقد أثرها الحقيقي. صلاة الفجر تحديداً هي اختبار للإرادة والانضباط ومراقبة الله في الخفاء، فإذا خرج المصلي من المسجد ليمارس الغش في عمله، أو الكذب، أو التنمر على غيره، أو التعدي على حقوق الناس، فهذا يعني أن صلاته بقيت حبيسة الحركات الظاهرة، ولم تتجاوز الحنجرة لتستقر في القلب وتُترجم في السلوك.



التدين الكمي مقابل التدين النوعي

الاحتفاء بالأعداد الكبيرة في المساجد سهل ومُرضٍ للذات، لأنه يمنح انطباعاً مريحاً — لكنه خادع — بالصلاح العام. أما قياس الأثر الأخلاقي فهو الاختبار الحقيقي والصعب؛ لأن نتائجه لا تُقاس داخل المسجد، بل تظهر في الشارع، وفي دوائر العمل، وفي التعامل مع الجار والزميل والمختلف. فالمجتمعات لا تنهض بكثرة المصلين فحسب، بل بصدقهم، وأمانتهم، وإتقانهم لأعمالهم، واحترامهم للقانون والنظام العام.



هل تغير الحال أو سيتغير؟

في واقعنا الحالي، لا يزال التغيير الحقيقي بطيئاً ومحدوداً؛ لأننا نركز في خطابنا التربوي والدعوي على "أداء الفريضة" كشكل وطقس، ونغفل عن "فقه المعاملات" وربط العبادة بالأخلاق بوصفها المعيار الأصدق لثمرتها وأثرها.



ولن يتغير هذا الحال لمجرد تضاعف الأعداد في المساجد، بل سيتغير فقط حين ينتقل السؤال في وعي الفرد والمجتمع من: "كم عدد من صلوا الفجر اليوم؟" إلى: "كيف انعكست صلاة الفجر على أمانة الموظف، وصدق التاجر، ونزاهة المسؤول، ورحمة القوي بالضعيف؟".



فالمساجد تُعمَر بالأبدان، أما الأوطان والمجتمعات فلا تُعمَر ولا ترتقي إلا بالأخلاق التي يخرج بها الناس من تلك المساجد.