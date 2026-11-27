خبرني - أثار تعامل الشرطة الجورجية مع جماهير بشكتاش التركي موجة من الغضب في تركيا بعدما أدان وزير الشباب والرياضة عثمان أشقن باك ما وصفه بـ"التدخل غير المتناسب" لقوات الأمن بحق المشجعين.

وجاء ذلك خلال مباراة الفريق أمام هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، التي أقيمت أمس الخميس في مدينة باتومي الجورجية.

وقال الوزير التركي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، نقلته وكالة الأناضول، إنه يدين بشدة تصرفات قوات الأمن تجاه جماهير بشكتاش، مؤكدا رفض بلاده جميع أشكال التمييز والظلم التي تتعارض مع القيم الرياضية، ومشددا على استمرار الدفاع عن حقوق الرياضة التركية ومشجعيها في مختلف المحافل.

من جانبه، انتقد عمر تشيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، قرار حرمان الأندية التركية من خوض مبارياتها على ملاعبها وأمام جماهيرها عند مواجهة فرق إسرائيلية، معتبرا أن هذا الإجراء يعكس غيابا للمبادئ وازدواجية في المعايير.

وشهدت المواجهة مواقف لافتة، إذ رفض لاعبو بشكتاش مصافحة لاعبي الفريق الإسرائيلي قبل انطلاق المباراة، فيما رفع كاسوم واتارا لاعب النادي التركي العلم الفلسطيني عقب نهاية اللقاء.

وانتهت المباراة بفوز بشكتاش بنتيجة 2-1، وسط أجواء مشحونة ومواقف سياسية ورياضية رافقت المواجهة.