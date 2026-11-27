خبرني - عقد بنك تنمية المدن والقرى ورشة وطنية لعرض ومناقشة نتائج المشاورات المحلية الخاصة بمشروع «تعزيز سبل العيش التكيفية وآفاق الزراعة (فلاح)»، بمشاركة ممثلين عن الجهات الوطنية والشركاء المعنيين، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير مشروع يستجيب للتحديات المناخية والتنموية التي تواجه القطاع الزراعي والمجتمعات المحلية في المملكة.

وافتتحت الورشة تغريد الذويب، مدير إدارة العمليات بالوكالة، مندوباً عن المدير العام لبنك تنمية المدن والقرى، مؤكدةً أهمية المشروع في تعزيز دور البنك في التمويل المناخي، وتطوير برامج تنموية تستجيب لاحتياجات المجتمعات المحلية، وتسهم في تعزيز قدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي.

ويُنفذ المشروع بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة ومؤسسة الإقراض الزراعي، وبالتعاون مع الشركة الاستشارية الكندية (Baastel)، حيث سبقت الورشة سلسلة من المشاورات المحلية التي عُقدت في المحافظات الأربع المستهدفة، وهي إربد والمفرق وجرش وعجلون، بهدف إشراك الجهات المحلية والمستفيدين في تحديد الأولويات والاحتياجات والتحديات الفعلية.

وهدفت الورشة إلى استعراض نتائج المشاورات المحلية ومناقشة التوصيات، تمهيداً لاستكمال مقترح التمويل وتقديمه إلى صندوق المناخ الأخضر.

من جانبه، أكد المهندس محمد الدوجان، مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، أن نجاح مشروع «فلاح» لا يقتصر على توفير التمويل، بل يكمن في بناء شراكة مؤسسية فاعلة تجمع بين التمويل المناخي والخبرة الزراعية والوصول المباشر إلى المنتجين، بما يتيح تحويل الموارد المالية إلى استثمارات زراعية مستدامة، ويعزز قدرة المزارعين على مواجهة التحديات المناخية وتحسين إنتاجيتهم وسبل عيشهم.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس بلال الشقارين، مدير مديرية التغير المناخي في وزارة البيئة ومسؤول الاتصال الوطني لصندوق المناخ الأخضر في الأردن، أهمية تعزيز الشراكة مع بنك تنمية المدن والقرى، باعتباره جهة وطنية معتمدة لدى الصندوق، بما يسهم في توجيه التمويل المناخي نحو الأولويات الوطنية واحتياجات المجتمعات المحلية. وثمّن الجهود التي يبذلها البنك في تطوير محفظة مشاريع مناخية تستجيب للتحديات الوطنية، مؤكداً مواصلة التنسيق والدعم لتطوير مشاريع ذات أثر ملموس وقابلة للتنفيذ، تسهم في تعزيز قدرة الأردن على التكيف مع التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جهتها، أكدت زينب الخضيري، نائب الممثل الإقليمي والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي، أن مشروع «فلاح» يمثل استثماراً استراتيجياً في تعزيز صمود المجتمعات الزراعية في الأردن، من خلال معالجة التحديات التي تواجه صغار المزارعين ومربي الماشية، وتوسيع فرص وصولهم إلى التمويل والتقنيات الزراعية القادرة على التكيف مع التغير المناخي. وأضافت أن الشراكة مع بنك تنمية المدن والقرى والمؤسسات الوطنية تهدف إلى تطوير نموذج متكامل يجمع بين التمويل والخبرة الفنية وتحسين سبل العيش، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة النظم الزراعية في المملكة.

ويستهدف مشروع «فلاح» تعزيز قدرة المجتمعات المحلية والقطاع الزراعي على التكيف مع آثار التغير المناخي في محافظات إربد والمفرق وجرش وعجلون، من خلال دعم الممارسات الزراعية الذكية مناخياً، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز سلاسل القيمة، ودعم الرعاة والإدارة المستدامة للمراعي، إلى جانب تطوير فرص الوصول إلى التمويل والتأمين الزراعي، وتعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات العاملة في القطاع الزراعي والغذائي على التكيف والاستمرار.

ويأتي المشروع في إطار توجه بنك تنمية المدن والقرى لتعزيز دوره في التمويل التنموي والمناخي، وتوسيع شراكاته مع المؤسسات الوطنية والدولية، وتوجيه التمويل نحو مشاريع مستدامة تسهم في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية في المملكة.