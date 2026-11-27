خبرني - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الموساد رومان غوفمان أيدّ، خلال المداولات الأمنية الأخيرة، شن هجوم إسرائيلي مستقل على إيران حتى من دون مشاركة أميركية، مبرراً استمرار إيران في تطوير أسلحة كيميائية سراً.

في المقابل، يفضل رئيس الأركان إيال زامير التعاون مع الولايات المتحدة لتنفيذ أي هجوم جديد ضد إيران.

وقبل ثلاثة أسابيع، زار غوفمان واشنطن وعرض معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بتطور برنامج الأسلحة الكيميائية الإيراني.

وعمل خلال الزيارة على الدفع باتجاه إمكانية شن هجوم مشترك، لكن الأميركيين لم يتخذوا حتى الآن قراراً بشن هجوم على إيران.

وبحسب مصادر أمنية، فإن المعلومات الاستخباراتية لدى شعبة الاستخبارات العسكرية والموساد متطابقة، كما يؤيد زامير أيضاً شن هجوم، لكنه يرى أنه لا يوجد حتى الآن تهديد وشيك.

ولذلك، من الصواب، وفق تقديره، انتظار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب والعمل بصورة مشتركة مع الأميركيين، الذين يمكن أن يشكلوا عامل مضاعفة كبيراً للقوة. وتشير الصحيفة إلى أن مصالح إسرائيل وواشنطن ليست بالضرورة متطابقة.

فقد يطلب ترامب وقف المعركة بعد تحقيق إنجاز محدود، أو يسعى للتوصل إلى اتفاق، بينما ترغب إسرائيل في مواصلة القتال حتى إلحاق ضرر أعمق بالقدرات الإيرانية.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل لا تحتاج بالضرورة إلى الولايات المتحدة لكي تهاجم إيران، لكنها تحتاج إليها لزيادة فرص تحقيق الهجوم نتيجة استراتيجية، وليس مجرد إنجاز عملياتي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن إدارته تواصل منح طهران فرصاً للتوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الحرب وإنقاذ الأرواح.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحافي مقتضب مع الصحافيين في منتجعه بمارالاغو في ولاية فلوريدا إثر إجرائه اتصالات بمناسبة "عيد الشكر" مع جنود أميركيين منتشرين في المنطقة، إن "النصر في إيران" بات في متناول اليد ويمكن تحقيقه في أي وقت يختاره، مضيفاً أن واشنطن تحاول منح طهران فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكنه أعرب عن شكوكه حيال استعدادها لاغتنام هذه الفرصة.