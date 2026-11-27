خبرني - وفيَّات اليوم الجمعة، 27-11-2026:

- أحمد حسين سليمان العزام

- أحمد خليل المسالمة

- أحمد محمد موسى رواشده

- باسمة محمد مسلم الحباشنه

- بسام علي الياسين القعدان

- تغريد ابراهيم الصالح الخريسات

- جمال عبدالله ابو هضيب

- حورية محمود خليل الرجوب

- سميح إسماعيل أسعَد هنية

- سميرة احمد الرمضان

- سهام طلعت حدادين

- شادي الشرع الحتامله

- عبدالله الحلاق

- عبيد ابو جرار

- عزام بطاينة

- علاء محمود أحمد عربيات

- قاسم محمد الشرعة

- قعدان سالم قعدان

- مؤيد ناجح عواد القضاة

- محمد فهد علي القضاة

- محمد إسماعيل شملخ

- محمد العتيبي

- وليد يعقوب المحتسب

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.ش