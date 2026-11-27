خبرني - وفيَّات اليوم الجمعة، 27-11-2026:
- أحمد حسين سليمان العزام
- أحمد خليل المسالمة
- أحمد محمد موسى رواشده
- باسمة محمد مسلم الحباشنه
- بسام علي الياسين القعدان
- تغريد ابراهيم الصالح الخريسات
- جمال عبدالله ابو هضيب
- حورية محمود خليل الرجوب
- سميح إسماعيل أسعَد هنية
- سميرة احمد الرمضان
- سهام طلعت حدادين
- شادي الشرع الحتامله
- عبدالله الحلاق
- عبيد ابو جرار
- عزام بطاينة
- علاء محمود أحمد عربيات
- قاسم محمد الشرعة
- قعدان سالم قعدان
- مؤيد ناجح عواد القضاة
- محمد فهد علي القضاة
- محمد إسماعيل شملخ
- محمد العتيبي
- وليد يعقوب المحتسب
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.ش