خبرني - يجتمع أعضاء تحالف أوبك+ الأحد للتوصل إلى اتفاق بشأن حصص إنتاج النفط خلال العام المقبل، وسط ضبابية بشأن تداعيات الحرب الأميركية على إيران، التي تسببت في اضطرابات بأسواق النفط العالمية.

ومن المقرر أيضا أن يحدد الوزراء مستويات الطاقة الإنتاجية القصوى لكل دولة، وهي خطوة تهدف إلى زيادة الشفافية في قطاع النفط وتشكل الأساس لتحديد حصص الإنتاج مستقبلا.

غير أن بعض الدول الأعضاء الـ21 في التحالف تعترض على المستويات الجديدة التي تم التوصل إليها بعد عامين من الدراسات والتحليلات أجرتها شركة الاستشارات الأميركية "ديغوليير آند ماكنوتون".

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في منتصف تشرين الثاني"للمرة الأولى، جرى تقييم وتحديد القدرات الإنتاجية القصوى المستدامة من خلال عملية مستقلة وموضوعية".

وذكرت تقارير أن العراق، أحد أكثر دول الخليج تضررا من الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من جانب طهران منذ اندلاع الحرب في شباط، رفض مستوى الطاقة الإنتاجية المخصص له معتبرا أنه منخفض للغاية.

ويؤكد العراق أن طاقته الإنتاجية القصوى المستدامة تبلغ 5,2 ملايين برميل يوميا، وليس خمسة ملايين برميل يوميا كما خلصت إليه الدراسة الجديدة، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ هذا الأسبوع.

وقال محللون في بنك الاستثمار دي إن بي كارنيغي إن "العراق يؤكد منذ فترة طويلة أن قيود الإنتاج تحد من قدرته على تمويل إعادة إعمار البلاد".

كما تزيد الاضطرابات في الأسواق الناجمة عن تصاعد الهجمات على منشآت الطاقة بين أوكرانيا وروسيا من ضبابية المشهد، ما يجعل المباحثات بشأن حسابات الطاقة الإنتاجية ومستويات الإنتاج أكثر تعقيدا.

وقال خورخي ليون، المحلل لدى ريستاد إنرجي، في تقرير حديث "لكل دولة تعاني من فجوة إنتاجية حجة مقنعة مفادها أن هذا التراجع مؤقت".

وتوقع أن تكون المحادثات التي ستُعقد عبر الإنترنت الأحد "من أكثر اجتماعات أوبك+ تعقيدا خلال سنوات".

- تساؤلات حول الحصص -

وأفادت بلومبرغ أيضا بأن تحالف أوبك+ قد يمدد حصص الإنتاج الحالية في كانون الثاني في ظل حالة الضبابية الجيوسياسية، نقلا عن مندوبين اثنين في المجموعة لم تكشف هويتهما.

غير أن الهجمات الإيرانية على البنية التحتية في دول الخليج المجاورة تزيد المشهد تعقيدا، إذ إن العديد من الدول تنتج حاليا كميات أدنى بكثير من طاقتها الإنتاجية.

لكن خورخي ليون يرى أن "السؤال الأهم يتعلق بروسيا، فقد بلغ إنتاجها 8,4 ملايين برميل يوميا في تشرين الأول، بينما كانت حصتها تقارب 10 ملايين برميل يوميا".

ويثير ذلك احتمال خفض حصتها مع استمرار الحرب في أوكرانيا، ما قد يبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.