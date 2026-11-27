خبرني - حرص أسطورة الكرة البلغارية هريستو ستويتشكوف على انتظار المصري محمد صلاح أمام غرفة ملابس طرابزون سبور عقب مواجهة تسيسكا صوفيا البلغاري أمس الخميس ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

وتواجد ستويتشكوف برفقة عدد من أفراد عائلته أمام غرف ملابس طرابزون، حيث حرص على لقاء صلاح والحديث معه والتقاط صورة تذكارية، قبل أن يهديه قائد منتخب مصر قميص الفريق التركي بعد توقيعه عليه.

وجاء اللقاء عقب تألق صلاح في المواجهة، بعدما لعب دورا حاسما في فوز طرابزون سبور بنتيجة 2-1، إذ سجل هدف التعادل في الدقيقة 69، قبل أن يساهم في صناعة هدف الانتصار الذي أحرزه نواه سافيولو خلال الوقت بدل الضائع، ليقود فريقه إلى قلب النتيجة في الدقائق الأخيرة.

ويعد ستويتشكوف أحد أبرز أساطير نادي برشلونة والكرة البلغارية، بعدما كان أحد نجوم الحقبة الذهبية للفريق الكتالوني خلال تسعينيات القرن الماضي، تحت قيادة المدرب الهولندي يوهان كرويف.

وتوج النجم البلغاري بجائزة الكرة الذهبية عام 1994، كما تألق بقميص منتخب بلاده في كأس العالم بالولايات المتحدة في العام نفسه، وقاده إلى الدور نصف النهائي، وأنهى البطولة في صدارة الهدافين برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع الروسي أوليغ سالينكو.

ويحمل انتظار ستويتشكوف لصلاح بعد المباراة دلالة لافتة، في ظل المكانة التاريخية التي يتمتع بها النجم البلغاري، والتقدير الذي يحظى به الدولي المصري بفضل حضوره وتأثيره في كرة القدم الأوروبية.