خبرني - حذّرت وزارة التربية والتعليم من ثمانية مخاطر قد تنجم عن استخدام الأطفال أدوات الذكاء الاصطناعي دون وعي أو توجيه، داعية أولياء الأمور إلى إرشاد أبنائهم نحو توظيف هذه التقنيات بمسؤولية وعدالة وأمان.

أداة تعليمية

وأوضحت الوزارة في دليل أولياء الأمور حول الذكاء الاصطناعي في التعليم الذي اطلعت الإمارات اليوم على تفاصيله، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة تعليمية وإبداعية تتيح للأطفال التعلم واستكشاف الأفكار بطرق جديدة، مؤكدة أن استخدامه أخلاقياً يقتضي صون قيم أساسية، في مقدمتها العدالة والصدق والخصوصية واحترام الآخرين.



أبرز المخاطر

وتتمثل أبرز المخاطر في توليد معلومات غير صحيحة أو ناقصة أو قديمة، أو تقديم إجابات تنطوي على تحيز أو تمييز نتيجة البيانات المستخدمة في تدريب الأنظمة. كما قد تتضمن الإجابات معلومات مختلقة، إذا لم يتحقق المستخدم من صحتها ومصادرها.

قرارات غير سليمة

ونبّهت الوزارة إلى أن الاعتماد الكامل على مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يقود إلى قرارات غير سليمة، في حال غابت مراجعة المصادر الموثوقة أو فهم المعلومات. كما أن إدخال البيانات الشخصية قد يكشف معلومات حساسة، وقد يفصح الأطفال، خلال تفاعلهم مع هذه الأنظمة، عن بيانات خاصة أو أسرار من دون إدراك تبعات ذلك.

تخزين المعلومات

وتشمل المخاطر كذلك احتمال تخزين المعلومات والملفات المشتركة أو معالجتها، أو وصولها إلى جهات خارجية، فضلاً عن أن الاستخدام دون دراسة متأنية قد يؤدي إلى نتائج غير آمنة أو غير ملائمة.

ضرورة التوعية

وشددت الوزارة على ضرورة توعية الأطفال بالتحقق من المعلومات التي تقدمها أدوات الذكاء الاصطناعي، وعدم التعامل مع مخرجاتها بوصفها حقائق مؤكدة، إلى جانب حماية البيانات الشخصية واستخدام هذه التقنيات بما يحفظ الخصوصية ويحترم الآخرين.

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وتتمثل المخاطر الثمانية في:

ـ معلومات غير دقيقة أو ناقصة أو قديمة قد يولّدها الذكاء الاصطناعي.

ـ التحيز والتمييز اللذان قد تعكسهما الأنظمة بسبب بيانات تدريبها.

ـ قبول إجابات الذكاء الاصطناعي على أنها حقائق من دون تقييم نقدي أو تحقق.

ـ اتخاذ قرارات غير سليمة نتيجة الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي من دون الرجوع إلى مصادر موثوقة أو فهم كافٍ.

ـ كشف معلومات حساسة عند إدخال بيانات شخصية في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ـ إفصاح الأطفال عن بياناتهم الشخصية أو أسرارهم أثناء التفاعل مع هذه الأنظمة.

ـ تخزين المعلومات والملفات المشتركة أو معالجتها، أو وصولها إلى جهات خارجية.

ـ الحصول على نتائج غير آمنة أو غير ملائمة عند استخدام الذكاء الاصطناعي من دون دراسة متأنية.