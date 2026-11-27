خبرني - صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسميا على اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية، لتكتمل بذلك عملية التصديق التركية على الاتفاق.

وذكرت الجريدة الرسمية التركية اليوم الجمعة أن الرئيس وافق رسميا على الاتفاقية، بعد أن أقرها البرلمان في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، مما يمهد الطريق لأنقرة لإرسال دعم عسكري إلى الرياض.

ووقعت الدول الثلاث الاتفاقية في مكة المكرمة في أغسطس آب الماضي، وسط مخاوف متصاعدة إزاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران. ومن المقرر أن تعقد الدول الثلاث اجتماعات في إسلام آباد يومي الجمعة والسبت.

وبموجب الاتفاقية، يعد أي هجوم على أحد الأطراف هجوما على الجميع. وقال نائب من الحزب الحاكم التركي لرويترز الشهر الماضي إن بلاده ستقدم أيضا إلى البرلمان مقترحا بتفويض لنشر عسكريين في السعودية بموجب الاتفاقية.

ولدى تركيا ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي، وتعد السعودية واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، في حين أن باكستان هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تملك أسلحة نووية.