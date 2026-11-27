خبرني - قال مدير مهرجان الزيتون الوطني، عبد الله القضاة، إنه لا يتوقع استيراد زيت الزيتون من خارج الأردن خلال العام الحالي؛ في ظل تحسن الموسم المطري وزيادة كميات ثمار الزيتون، ما سينعكس على توفر كميات أكبر من الزيت مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف القضاة، خلال حديثه لقناة المملكة، أن استهلاك الأردن من زيت الزيتون يبلغ نحو 25 ألف طن سنويا، فيما بلغ الإنتاج في عام 2024 نحو 17 ألف طن فقط، نتيجة شح الأمطار، مشيرا إلى أن الموسم المطري الجيد العام الحالي أسهم في تحسين كميات الثمار، ومن المتوقع أن تنعكس آثاره على حجم إنتاج الزيت.

وأوضح أن أعداد زوار مهرجان الزيتون الوطني شهدت ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الماضية، إذ بلغ عدد الزوار 218 ألفا عام 2023، وتجاوز 360 ألفا عام 2024، فيما تجاوز 450 ألف زائر عام 2025، معربا عن تطلعه إلى زيادة هذا العدد في نسخة العام الحالي، وإتاحة المجال أمام الأسر في عمان والمحافظات للتسوق وشراء منتجات المزارعين والأسر الريفية.

وبين أن حجم مبيعات المهرجان يُقدّر استنادا إلى أعداد الزوار وكميات زيت الزيتون التي تدخل إلى أرض المهرجان وتخرج منها، موضحا أن جميع كميات الزيت تخضع للفحوصات وتحصل على رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، ما يتيح تتبع الكميات الداخلة وتحديد الكميات المباعة عند انتهاء المهرجان، لافتا إلى أن حجم المبيعات تجاوز 100% مقارنة بما كان عليه قبل عامين.

وأشار القضاة إلى أن المهرجان شهد هذا العام إضافات جديدة، أبرزها استحداث قطاع للنحل والعسل الأردني، الذي يخضع للفحص في الجمعية العلمية الملكية، وتتضمن كل عبوة منه رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يتيح للزوار الاطلاع على نتائج الفحوصات باستخدام هواتفهم، والتأكد من أن المنتج أردني ومطابق للمواصفات الأردنية.

ولفت إلى أن عدد المستفيدين من المهرجان سيرتفع هذا العام إلى أكثر من 4 آلاف مستفيد، مقارنة بنحو 1150 مشاركا من المزارعين في العام الماضي، وذلك من خلال خطة جديدة قسمت المهرجان إلى قسمين، أحدهما مخصص للجمعيات التعاونية والخيرية والزراعية والاتحادات والنقابات.

وأوضح أن هذه الخطة تقوم على مشاركة ممثل واحد عن كل مجموعة تضم نحو 50 شخصا، بدلا من حضور جميع الأسر وتحملها مشقة السفر والتكاليف، إذ جرى تخصيص أجنحة كبيرة للجمعيات لعرض منتجات المزارعين وتسويقها نيابة عنهم، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وإتاحة الفرصة أمام أعداد أكبر للمشاركة.

وأكد أن المهرجان أصبح منصة تسويقية مهمة للمستهلك والمنتج، مشيرا إلى أن التركيز هذا العام انصب على استهداف المزارعين في أطراف المحافظات والمناطق البعيدة عن عمان، باعتبارهم الأكثر حاجة إلى تسويق منتجاتهم والأبعد عن مراكز التسويق.

وأضاف أن المهرجان يشكل فرصة لتسويق منتجات الموسم الزراعي والمنتجات الريفية والبلدية، بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون وعصره، بما يشمل زيت الزيتون ومونة البيت من السمن والجميد والجبنة والزعتر وغيرها من المنتجات التي تصنعها السيدات في المناطق الريفية.

وفيما يتعلق بجودة المنتجات، قدم القضاة الشكر للمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات الرقابية الموجودة داخل المهرجان، مبينا أن الزوار يلاحظون تطورا في جودة المنتجات وعمليات التعبئة والتغليف خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن اختيار المشاركين يتم من خلال منصة إلكترونية يُنشر رابطها عبر موقع وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي منصة مرتبطة بدائرة الأحوال المدنية لضمان اختيار شخص واحد من كل عائلة، ومنع ازدواجية المشاركة.

وأشار إلى أن آلية الاختيار تراعي إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والمستفيدين من المعونة الوطنية، كما تتضمن المنصة صور المنتجات التي يرغب المشاركون في عرضها، بما يتيح للجنة المختصة تقييم الطلبات والمنتجات واختيار المشاركين وفق معايير محددة.

وأضاف أن أعداد المتقدمين للمشاركة تجاوزت الأماكن المتاحة، ووصل عدد المدرجين على قائمة الاحتياط إلى أكثر من 1600 شخص، معربا عن أمله في التوسع خلال السنوات المقبلة لاستيعاب أعداد أكبر، وضمان الشفافية والعدالة في الاختيار.

وفيما يتعلق بتوزيع مواقع المشاركين، أكد القضاة أن العملية تتم من خلال قرعة علنية، بما يضمن الشفافية في تحديد مواقع الطاولات داخل المهرجان.

وبشأن الأسعار، قال إنها في متناول الجميع، وتكون تفضيلية من خلال المزارعين، لا سيما خلال الأيام الأخيرة من المهرجان، مشيرا إلى أن مساحة المهرجان تبلغ 11 ألف متر مربع، وتتيح للزائر التجول بين المعروضات وتذوق المنتجات واختيار ما يناسبه من حيث السعر والجودة والطعم.

وقدّر القضاة سعر زيت الزيتون للموسم الحالي بنحو 100 إلى 110 دنانير.

وفيما يتعلق بالحضور الخارجي، أشار إلى أن افتتاح المهرجان شهد مشاركة أكثر من 52 شخصية من دول شقيقة وصديقة، من بينهم ممثلون عن سفارات ووزراء ومسؤولون، معتبرا أن هذا الحضور يعزز مكانة المهرجان محليا ودوليا ويسهم في تسويق المنتجات الأردنية.

وأضاف أن الجولة التي رافقت راعي حفل الافتتاح شهدت إشادة بجودة المنتجات وتنوعها، بما يعكس التطور الذي يشهده المهرجان والمنتجات الريفية الأردنية.

وانطلقت فعاليات مهرجان الزيتون الوطني السادس والعشرين ومعرض المنتجات الريفية الخميس، في قاعة أرض المعارض بمكة مول والذي تنظمه وزارة الزراعة بين 26 تشرين الثاني-و5 كانون الأول المقبل.

ويأتي تنظيم المهرجان بالشراكة مع عدد من الجهات الرسمية والدولية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وفي مقدمتها المركز الوطني للبحوث الزراعية (NARC)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، والمؤسسة التعاونية الأردنية، ومؤسسة الإقراض الزراعي، وصندوق التنمية والتشغيل، وأمانة عمان الكبرى، والجمعية العلمية الملكية، إلى جانب عدد من البنوك والجمعيات التعاونية والخيرية الداعمة للمنتج المحلي.