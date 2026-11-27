خبرني - أعلنت الصين عن تفاصيل مكمن ضخم للذهب في مقاطعة لياونينغ، تتجاوز احتياطياته 1444 طناً، وتقدر قيمته السوقية النظرية بنحو 165 مليار دولار، في اكتشاف يُعد الأكبر من نوعه في البلاد منذ عام 1949، فيما تشير تقديرات إلى أن مكمنين رئيسيين للذهب في الصين قد تصل قيمتهما الإجمالية إلى نحو 300 مليار دولار.

ويأتي مكمن دادونغقو "Dadonggou" في مقدمة الاكتشافات، بعدما أكدت وزارة الموارد الطبيعية الصينية، في نوفمبر 2025، وجود احتياطيات تبلغ 1444 طناً من الذهب، عقب تنفيذ عمليات حفر واستكشاف موسعة في المنطقة.

وباحتساب أسعار الذهب الفورية التي بلغت تقريبا حاليا نحو 3550 دولاراً للأونصة، تصل القيمة الإجمالية النظرية للذهب الموجود في المكمن إلى نحو 165 مليار دولار، وفقاً لتقرير نشره اليوم موقع "ScienceAlert".

ولا تمثل هذه القيمة عائداً اقتصادياً محققاً، إذ تعتمد الجدوى الفعلية للمشروع على حجم الذهب القابل للاستخراج، وتكاليف عمليات التعدين والمعالجة، والاستثمارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية.

مكمن ثانٍ يرفع القيمة إلى 300 مليار دولار

ولا تقتصر الثروة الذهبية على مكمن دادونغقو، إذ تشير التقديرات إلى أن مكمن وانغو (Wangu) في مقاطعة هونان قد يحتوي على أكثر من 1000 طن من الذهب، وفقاً لنتائج الاستكشاف الأولية التي أُعلن عنها في عام 2024.

وكانت التقديرات الأولية قد قدرت قيمة المكمن بنحو 83 مليار دولار، استناداً إلى أسعار الذهب وقت الإعلان عن اكتشافه، فيما قد تصل قيمته النظرية إلى نحو 114 مليار دولار وفق الأسعارحالياً .

وبذلك تقترب القيمة السوقية الإجمالية للمكمنين من 300 مليار دولار، استناداً إلى تقديرات الاحتياطيات وأسعار الذهب المشار إليها، مع الإشارة إلى أن الكميات النهائية القابلة للاستخراج في مكمن وانغو لا تزال مرتبطة باستكمال عمليات المسح والتقييم.

خصائص جيولوجية تفتح الباب أمام اكتشافات جديدة

وتتجاوز أهمية مكمن دادونغقو قيمته المالية، بعدما كشفت مؤخراً دراسة في مجلة "Ore Geology Reviews" عن خصائص جيولوجية غير تقليدية قد تساعد على تحديد مكامن ذهب أخرى مشابهة.

وأوضحت الدراسة، التي قادها الباحث دو جيا من جامعة العلوم والتكنولوجيا في بكين، أن الذهب في المكمن يوجد داخل نطاقات صخرية أفقية أو محدودة الميل، على خلاف غالبية المكامن المجاورة التي يتركز الذهب فيها داخل عروق كوارتز شديدة الانحدار.

واستند الباحثون إلى بيانات أكثر من 200 بئر حفر، إلى جانب التحليلات الميدانية والمجهرية للصخور وبلورات الكوارتز، لتحديد الظروف الجيولوجية التي أسهمت في تكوين المكمن.

وخلصت الدراسة إلى أن تكوّن الذهب ارتبط بمرحلة انتقال القشرة الأرضية في المنطقة من الانضغاط إلى التمدد خلال العصر الطباشيري المبكر، ما أدى إلى تشكل صدوع جيولوجية منخفضة الميل، انتقلت عبرها السوائل الحاملة للذهب قبل ترسيبه داخل طبقات الصخور المتحولة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد في توجيه عمليات الاستكشاف نحو مناطق جيولوجية لم تحظَ بالاهتمام الكافي سابقاً، بسبب اختلاف خصائصها عن الأنماط التقليدية لمكامن الذهب.

مؤشرات على جدوى الاستغلال التجاري

وتشير البيانات الجيولوجية إلى أن تركيز الذهب في صخور دادونغقو يتراوح بين 0.3 و1 غرام للطن، بمتوسط رسمي يبلغ نحو 0.56 غرام للطن، فيما أظهرت الاختبارات الأولية لمعالجة الخام معدلات استخلاص تتراوح بين 65% و91%..

ويُعد المكمن مناسباً للتعدين المكشوف، كما اجتاز تقييماً للجدوى الاقتصادية تمهيداً لتطويره، ما يعزز فرص تحويل الاحتياطيات المكتشفة إلى إنتاج فعلي، وفقاً للمعطيات الفنية المتاحة.

وتعكس هذه الاكتشافات الإمكانات الكبيرة لقطاع التعدين الصيني، كما تبرز أهمية البحث الجيولوجي والتقنيات الحديثة في تحديد الموارد المعدنية وتقييمها، خصوصاً مع تزايد الاهتمام العالمي بالذهب باعتباره أصلاً استراتيجياً وأداة لتنويع الاحتياطيات والتحوط من التقلبات الاقتصادية.

ويظل الوصول إلى القيمة الاقتصادية الفعلية لهذه المكامن مرهوناً بتكاليف التطوير والاستخراج، وحجم الإنتاج الممكن، والجدوى التجارية والبيئية للمشروعات.