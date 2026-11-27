خبرني - اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسرائيل بمحاولة جر واشنطن إلى حرب جديدة عبر مزاعم حول شركات أدوية إيرانية.

وفي تصريح على هامش اجتماع رئيس الجمهورية مع المعنيين والناشطين خلال زيارة في محافظة خراسان الرضوية، قال عراقجي إن إسرائيل تخلق أجواء متوترة وتلفق سيناريوهات بمزاعم امتلاك إيران قنابل كيميائية وميكروبية، بهدف جر أمريكا إلى الحرب مرة أخرى.

وأضاف عراقجي أن اتهامات إسرائيل لشركات الأدوية الإيرانية هي جزء من خلق أجواء متوترة لإشعال فتيل الحرب وتحريض أمريكا على العودة إلى الحرب ضد إيران.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، زعم الثلاثاء، أن إيران تعمل على تطوير أسلحة كيميائية، لكنها لم تبلغ بعد مرحلة القدرة على استخدامها ضد إسرائيل، مؤكدا أن تل أبيب لن تسمح لها بذلك.

وفي المقابل، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأربعاء، عن مصدر دبلوماسي قوله إن المعلومات الاستخباراتية المتاحة لا تشير بوضوح إلى تطور وشيك في هذا المجال، وإن المؤشرات على تقدم برنامج إيراني للأسلحة الكيميائية ضعيفة.