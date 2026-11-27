خبرني - أعلنت السلطات الألمانية، اعتقال مواطنين عراقيين في كولونيا وهايدلبرغ للاشتباه في انتمائهما إلى منظمة إرهابية مرتبطة بإيران.

وقال المكتب الاتحادي للمدعي العام إن الرجلين، هما المواطنان العراقيان مصطفى ر. وأمير ج.، وإن التحقيق يتمحور حول صلات مزعومة بحركة أصحاب اليمين الإسلامية، وهي جماعة ظهرت للمطالبة بسلسلة من أعمال التخريب والحرق العمد والهجمات العنيفة التي استهدفت المؤسسات اليهودية في أوروبا بعد وقت قصير من بدء الحرب الأمريكية مع إيران. وصنفت الحكومة الأمريكية الحركة واجهة للحرس الثوري الإيراني وكتائب "حزب الله" في العراق، كما صنفتها بريطانيا منظمة إرهابية.

ووفقا للمحققين، يزعم أن مصطفى ر. أقام اتصالات مع محمد السعدي، الذي يواجه حاليا تهما جنائية في الولايات المتحدة، ويعتبر شخصية محورية داخل الشبكة الإرهابية المزعومة. وقال المدعون العامون إن السعدي ومصطفى.ر. وأفرادا آخرين أسسوا مجموعة مستقلة في وقت مبكر من أواخر عام 2025، كان هدفها تنفيذ هجمات إرهابية في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وإن أمير ج. عضو في هذه المجموعة أيضا.

وادعى المدعون العامون أن المجموعة خططت لاستهداف كنيس يهودي في كولونيا ومدينة أوروبية أخرى، مشيرين إلى أن مرتكبين مجهولين سافروا إلى الموقعين في مارس 2026 نيابة عن المنظمة، غير أن الخطط لم تنفذ لأسباب غير معروفة.

وقال المكتب الاتحادي لحماية الدستور إن حركة أصحاب اليمين الإسلامية مرتبطة أيضا بهجمات على مؤسسات يهودية في المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وهولندا.

ويتهم المشتبه بهما بالانتماء إلى منظمة إرهابية محلية بموجب المادة 129أ من قانون العقوبات الألماني، وكان قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العدل قد أصدر أوامر الاعتقال المقابلة في 18 نوفمبر.

ولم يفصح المكتب الاتحادي للمدعي العام عن تفاصيل إضافية بشأن مدة إقامة العراقيين في ألمانيا أو وضعهما المتعلق بالهجرة أو أي جنسيات أخرى قد يحملانها. والتحقيق لا يزال جارياً.