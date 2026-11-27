خبرني - شهد هذا الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 نوفمبر 2026 سلسلة من الاختراقات الإلكترونية التي طالت مؤسسات حكومية وأمنية ومالية ورياضية في الولايات المتحدة وأوروبا، وكان أبرزها اختراق أنظمة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، وشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، فضلاً عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والسجل الوطني للسكان في الدنمارك، وقواعد بيانات عشرات البلديات في بلجيكا.

ويأتي توالي الكشف عن هذه الاختراقات وسط مخاوف متزايدة من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات الإلكترونية وتسريع عمليات اكتشاف الثغرات الأمنية، في حين لا تتوافر حتى الآن أدلة تثبت وجود ارتباط بين جميع هذه الهجمات أو وقوف جهة واحدة وراءها.

اختراق الاستخبارات الأمريكية

تعرضت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية لاختراق إلكتروني، في أحدث هجوم يستهدف مؤسسات الأمن القومي الأمريكي.

وطال الاختراق نظاماً يستخدم في جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها بالاعتماد على المصادر المفتوحة، فيما أفادت مصادر أمريكية بأن المعلومات التي تعرضت للاختراق غير مصنفة سرية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى استخدام أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تُعرف باسم «أرتكس» في تنفيذ الهجوم، بينما لم تعلن السلطات الأمريكية بصورة نهائية هوية الجهة المسؤولة عنه.

اختراق قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي

كشفت وكالة «أسوشيتد برس» عن تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بشأن اختراق محتمل لقاعدة بيانات المركز الوطني للمعلومات الجنائية، التي تعتمد عليها أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وتضم القاعدة معلومات عن المطلوبين للعدالة والمفقودين والممتلكات المسروقة وأوامر التوقيف، ما يجعلها إحدى أهم قواعد البيانات التي تستخدمها أجهزة الشرطة الأمريكية.

وجاء الحادث بعد اختراق سابق استهدف موقع التوظيف التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فيما لا يزال حجم البيانات التي ربما تعرضت للاختراق في الحادث الأخير غير معلوم.

اختراق وزارة الخزانة الأمريكية

أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية «فينسن»، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، تعرض بعض أنظمتها لوصول غير مصرح به، ما دفعها إلى فصل عدد من الأنظمة عن الخدمة بصورة احترازية.

وتتولى الشبكة جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم المالية والمعاملات المشبوهة التي تبلغ عنها المؤسسات المصرفية.

ونقلت «رويترز» عن مسؤول أمريكي، الأربعاء، أن وزارة الخزانة تعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية وخبراء خارجيين لتحديد نطاق الاختراق وتداعياته. ولم تعلن الوزارة حجم البيانات التي ربما تعرضت للتسريب أو هوية المهاجمين.

اختراق السجل الوطني للسكان في الدنمارك

أعلنت الحكومة الدنماركية، الخميس، تعرض السجل الوطني للسكان لاختراق إلكتروني أتاح الوصول إلى البيانات الشخصية لنحو 11 ألف شخص، فيما أوقفت السلطات مراهقاً للاشتباه بضلوعه في العملية.

ويكتسب الاختراق أهمية خاصة لكونه الثاني من نوعه خلال فترة قصيرة، رغم تعزيز الإجراءات الأمنية عقب اختراق سابق أُعلن عنه في أكتوبر الماضي، وطال بيانات نحو 8.8 ملايين شخص مسجلين في قاعدة البيانات الوطنية، بمن فيهم أشخاص غادروا البلاد أو توفوا.

سرقة بيانات 1.2 مليون شخص في بلجيكا

كشف التلفزيون البلجيكي وشركة الأمن السيبراني «سيكوتيك»، الأربعاء، عن اختراق واسع النطاق أدى إلى سرقة البيانات الشخصية لنحو 1.2 مليون شخص من السكان والعاملين في 82 بلدية بإقليم فلاندرز.

واستهدف الهجوم مزوداً خارجياً لخدمات تكنولوجيا المعلومات يدير بيانات مرتبطة بمراكز إعادة التدوير التابعة للبلديات.

ونُسب الاختراق إلى مجموعة قرصنة تُعرف باسم «غوست هانترز»، فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن المهاجمين استعانوا بأدوات الذكاء الاصطناعي، مستفيدين من ضعف الإجراءات الأمنية لدى مزود الخدمات.

ووقعت العمليات بين 6 و15 نوفمبر، لكن الكشف عن حجم الاختراق جاء في 25 نوفمبر، وفتح الادعاء العام البلجيكي تحقيقاً بشأنه.

اختراق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس، تعرضه لهجوم إلكتروني أتاح للمهاجمين الوصول إلى مجموعة من المعلومات الشخصية والتجارية التابعة للاتحاد.

وأعلنت مجموعة قرصنة تطلق على نفسها اسم «هاندسوم بوي هاكينغ كلوب» مسؤوليتها عن الهجوم، وزعمت الاستيلاء على أكثر من 12 غيغابايت من الوثائق والملفات الداخلية.

وأوضح الاتحاد أن الاختراق طال نطاقاً محدوداً من بياناته، فيما أفادت تقارير بأن الوثائق المتعلقة بمشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص لم تتعرض للاختراق. ولم يؤكد «فيفا» بصورة مستقلة حجم البيانات الذي أعلنت مجموعة القرصنة الاستيلاء عليه.

اختراق رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم

قبل ثلاثة أيام من إعلان «فيفا» تعرضه للاختراق، أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا» تعرض إحدى منصاتها الرقمية المخصصة لخدمات المشجعين لهجوم إلكتروني أدى إلى تسريب بيانات شخصية.

وأكدت الرابطة في بيان رسمي أن المهاجم تمكن، بين 14 و16 نوفمبر، من الوصول إلى المنصة واستخراج معلومات تخص مستخدمين مسجلين في الخدمات الرقمية للرابطة وبعض الأندية الإسبانية.

ولم تعلن الرابطة عن العدد الإجمالي للأشخاص المتضررين، فيما جرى تحديد مصدر الاختراق واتخاذ إجراءات لاحتوائه.

اختراق شركة «بيل» للاتصالات

أكدت شركة «بيل كندا»، إحدى أكبر شركات الاتصالات في البلاد، تعرض أنظمتها لاختراق إلكتروني أدى إلى الاستيلاء على بيانات تخص بعض عملائها.

ووصفت الشركة المهاجم بأنه يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء المستقلين، وهي تقنيات تتيح تنفيذ سلسلة من المهام بصورة آلية وبقدر محدود من التدخل البشري.

ووقع الاختراق في 17 نوفمبر، فيما ظهرت تفاصيله في 20 نوفمبر، وأعلنت الشركة معلومات إضافية بشأنه في 23 نوفمبر، دون تحديد العدد الإجمالي للعملاء المتضررين أو هوية المهاجم.

استهداف قطاع الطاقة في النرويج

أعلنت مجموعة النفط والغاز النرويجية «إكوينور»، الجمعة، احتواء هجوم إلكتروني استهدف أنظمتها، مؤكدة عدم تأثر عمليات الإنتاج وعدم وجود مؤشرات على سرقة البيانات أو تعديلها.

وكشفت هيئة الأمن الوطني النرويجية عن ارتباط الهجمات التي طالت «إكوينور» وشركة «سكاغيراك إنرغي» بثغرة أمنية في إحدى خدمات الحوسبة السحابية التابعة لشركة «مايكروسوفت». وتكتسب هذه الهجمات أهمية استراتيجية في ضوء موقع النرويج بين أبرز موردي الطاقة إلى القارة الأوروبية.

خمسة هجمات إلكترونية في سويسرا

في تطور يرتبط مباشرة بالمخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات القرصنة، أعلن المكتب الفيدرالي السويسري للأمن السيبراني، الخميس، تسجيل خمسة هجمات إلكترونية خلال الأيام القليلة الماضية، استخدمت فيها أدوات الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء المستقلين.

واستهدفت الهجمات شركات وجهات تدير بنى تحتية حيوية في سويسرا، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن السلطات السويسرية.

هل يقف الذكاء الاصطناعي وراء موجة الاختراقات؟

القاسم المشترك اللافت في عدد من الاختراقات التي كُشف عنها خلال الأسبوع هو ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي بوصفها عاملاً مساعداً في تنفيذ الهجمات، كما في حالات الاستخبارات الأمريكية والبلديات البلجيكية وقطاع الاتصالات الكندي والبنى التحتية السويسرية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت في 19 نوفمبر، عشية الفترة التي يغطيها هذا التقرير، عن تعرضها لهجوم إلكتروني بمساعدة الذكاء الاصطناعي وقع في أكتوبر، في أول إعلان من نوعه على مستوى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

كما سبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن أصدر تحذيراً في 13 نوفمبر بشأن استخدام أداة «أرتكس»، فيما حذرت جهات أمنية أوروبية من أن انتشار هذه الأدوات قد يؤدي إلى زيادة وتيرة الهجمات وسرعتها ونطاقها وفرص نجاحها.

وتكمن أهمية التطور في أن تنفيذ بعض عمليات القرصنة المعقدة بات يتطلب مهارات بشرية أقل مما كان عليه في السابق، فيما تستطيع الأدوات الجديدة أتمتة جانب من المهام التي كانت تستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين تزامن الهجمات ووجود حملة إلكترونية منسقة على المستوى الدولي، إذ لا توجد حتى مساء 26 نوفمبر معلومات مؤكدة تثبت وجود جهة واحدة تقف وراء هذه الاختراقات.

كذلك، استبعدت من الحصر الأعطال التقنية التي شهدتها الولايات المتحدة، بما فيها تعطل شبكة اتصالات سرية تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية، لأن السلطات لم تصنفها على أنها ناجمة عن هجمات إلكترونية.