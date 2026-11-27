خبرني - بلغ عدد شركات البريد المرخصة في الأردن حتى تاريخه 202 شركة، وفقا لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وقالت الهيئة، في ردها على استفسارات "المملكة"، إن العدد يتضمن 14 شركة دولية و188 شركة محلية.

وبخصوص عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن من الخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، لفتت الهيئة إلى أنه لا توجد إحصاءات نهائية متوفرة لديها حاليا، موضحة أنه سيتم الإعلان عنها حال صدورها على موقعها الإلكتروني.

وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة، تتوفر حاليا البيانات الإحصائية الخاصة بقطاع البريد للأعوام 2021-2025.

ووفقا للبيانات المرتبطة بعام 2025، فإن عدد العاملين في قطاع البريد يصل إلى 49025 عاملا، فيما يصل عدد المركبات العاملة في القطاع إلى 45987 مركبة، منها 4937 دراجة و41050 سيارة.