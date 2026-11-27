خبرني - يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة نظيره النيوزيلندي، الجمعة، في صالة كاريسما أرينا بمدينة سيريمبان الماليزية، ضمن منافسات النافذة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027.

وتكتسب مواجهة نيوزيلندا أهمية كبيرة للمنتخب الوطني، في ظل تقارب النقاط بين منتخبات المجموعة، إذ يشكل الفوز فرصة للتقدم في الترتيب وتقليص الفارق مع منافسه، وحصد نقاط مهمة قبل الانتقال إلى النافذة السادسة والأخيرة من التصفيات.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة المهمة، بهدف تعزيز حظوظه في المنافسة وتحسين موقعه على سلم ترتيب المجموعة الخامسة، قبل أن يلتقي نظيره الأسترالي الأحد المقبل، في ثاني مواجهاته ضمن النافذة الحالية.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث برصيد 13 نقطة، متساويا مع المنتخب الإيراني الذي يتقدم عليه بفارق نتائج المواجهات المباشرة، فيما تحتل نيوزيلندا المركز الثاني برصيد 14 نقطة، خلف أستراليا المتصدرة برصيد 16 نقطة، بينما تأتي الفلبين في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، وسوريا في المركز السادس برصيد 10 نقاط.

وكان المنتخب الوطني وصل إلى ماليزيا الثلاثاء الماضي، وبدأ تدريباته الأربعاء، بقيادة المدير الفني الإسباني لويس جيل توريس، حيث ركز الجهاز الفني على استعادة الجاهزية البدنية للاعبين بعد رحلة السفر، إلى جانب دراسة المنتخب النيوزيلندي وتحليل قدراته الفنية، تمهيدا لوضع الخطة المناسبة للمواجهة.

ويدخل المنتخب الوطني اللقاء بمعنويات مرتفعة نسبيا، عقب فوزه على نظيره اللبناني بنتيجة 100-97 في المباراة الودية الثانية، بعدما خسر المباراة الأولى بنتيجة 79-89، في إطار تحضيراته للمشاركة في النافذة الخامسة من التصفيات.

وتضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في النافذة الخامسة 12 لاعبا، هم: أحمد الحمارشة، وهاشم عباس، وبيرن بافورد، وعبد الله أولاجوان، وسامي بزيع، ويوسف أبو وزنة، ومالك كنعان، وعمر حجازي، وروحي الكيلاني، وعبد الله شتات، وخالد الظاهر، وفريدي إبراهيم.

يشار إلى أن المنتخبين التقيا في 7 مناسبات سابقة ضمن البطولات الرسمية، حقق خلالها المنتخب النيوزيلندي الفوز في 5 مباريات، مقابل انتصارين للمنتخب الوطني.

وأكد نائب رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، سعد بني هاني، أن المنتخب، بقيادة المدرب لويس جيل توريس، يتعامل مع كل مباراة وفق متطلباتها الفنية والخططية بصورة مستقلة، رغم الإصابات التي يعاني منها الفريق، مبينا أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن المنتخب سيكون بمن حضر، في ظل بدء اللاعبين باستيعاب الأدوار والمهام المطلوبة منهم.

وأضاف أن الاتحاد حرص على توفير جميع متطلبات النجاح أمام المنتخب، انطلاقا من هدفه الأساسي المتمثل في تحقيق التأهل ومواصلة الحضور في نهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر، مؤكدا أن ذلك يشكل حافزا إضافيا للاعبين لتقديم أفضل المستويات خلال المنافسات.