خبرني - حذّر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من المخاطر الفكرية والأخلاقية المرتبطة بلعبة الفيديو الشهيرة "جراند ثفت أوتو 6" (GTA 6).

وأوضح المركز، في بيان اليوم الأربعاء، أن رصده للمقاطع المتداولة عن اللعبة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومجتمعات اللاعبين كشف عن احتوائها على مشاهد ومضامين وصفها بالخطيرة، من بينها طقوس غامضة ورموز مرتبطة بالسحر والشعوذة، وممارسات توحي باستحضار كيانات شيطانية.

وأشار إلى أن بعض المشاهد التفاعلية تتضمن ظهور كيان خارق للطبيعة وتقديم شخصية بشرية باعتبارها "ضحية" لإتمام طقوس معينة، محذرًا من عرض ممارسات مخالفة للتعاليم الدينية في قالب ترفيهي قد يجذب صغار السن.

وأضاف المركز أن محتوى اللعبة يتضمن مشاهد عنف واعتداءات دموية، إلى جانب العُري والمضامين الجنسية والألفاظ النابية، فضلًا عن الترويج لتعاطي المخدرات والكحوليات، معتبرًا أن تكرار هذه المشاهد قد يسهم في تطبيع سلوكيات ضارة والتقليل من خطورتها لدى النشء والشباب.

وأكد مركز الأزهر للفتوى أن الترفيه عبر الألعاب الإلكترونية ينبغي أن يظل ملتزمًا بالضوابط الدينية والأخلاقية، مشددًا على أن تأثير هذه الألعاب لا يقتصر على إهدار الوقت، بل يمتد إلى تشكيل وعي الشباب والتأثير في سلوكياتهم وقيمهم.

ودعا المركز أولياء الأمور والمؤسسات التربوية والإعلامية إلى عدم الانسياق وراء شهرة الألعاب الإلكترونية، وضرورة فحص محتواها قبل السماح للأبناء بممارستها، مطالبًا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات للحد من وصول الألعاب ذات المحتوى الضار إلى صغار السن، وتوفير بدائل ترفيهية آمنة تسهم في تنمية مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم.